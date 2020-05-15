أخبار الزمالك.. تفاصيل زيارة مبارك للقلعة البيضاء.. النادي يرفض استئناف تدريبات اللاعبين.. الإفراج عن النقاز

نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم الجمعة 15-5-2020 مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك ، وجاءت كالآتي:





استقر مجلس إدارة نادي الزمالك علي عدم عودة الفريق الأول لكرة القدم، إلى التدريبات الجماعية على ملعب النادي لحين صدور القرار النهائي من جانب الدولة بعودة النشاط الرياضي أو إلغائه.









كشف عزمى مجاهد مدير إدارة المتابعة فى اتحاد الكرة تفاصيل جديدة بشأن زيارة الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك الى نادى الزمالك بعد واقعة مروان كنفاني حارس مرمى النادي الأهلي الشهيرة الذى تم إلغاء الدورى الممتاز بعدها.









أعلنت محكمة سوسة الابتدائية، اليوم الجمعة، عن الحكم الصادر بحق الدولي التونسي حمدي النقاز لاعب نادي الزمالك السابق، بعد خرقه قواعد الحظر المفروض بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.









قال أيمن منصور نجم فريق الزمالك والمنتخب المصري إنه غامر من أجل تسجيل هدفه التاريخي في مرمى منتخب الجابون، بكأس الأمم الأفريقية 1994، والذي لا يزال يحمل الرقم القياسي كأسرع هدف في تاريخ البطولة القارية.









قال أيمن منصور نجم الزمالك الأسبق إنه يتمنى انتقال نجله من صفوف بيراميدز إلى الزمالك، لكنه أشار إلى أنه يرحب بانتقاله للأهلي في ظل عصر الاحتراف الذي تعيشه كرة القدم.



