AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة بديع و46 آخرين في أحداث قسم العرب

السبت 16/مايو/2020 - 08:21 ص
محمد بديع
محمد بديع
Advertisements
محمد العيسوى
تستكمل محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، اليوم السبت، إعادة محاكمة محمد بديع و46 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، في أحداث العنف والقتل التي وقعت في محافظة بورسعيد في أغسطس 2013، والمعروفة باسم "أحداث قسم شرطة العرب ".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم وعضوية المستشارين وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف ومحمد زكي العطار بسكرتارية عصام سليم وإيهاب محمد على.

وكانت النيابة قد نسبت للمتهمين بأنهم في الفترة من 16 غسطس2013 بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد اشترك المتهمون من الأول حتى التاسع في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 اشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم اسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص وتجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة وتوجهوا للمنشات الشرطية قسم شرطة العرب حاملين الأسلحة النارية والادوات المعدة للاعتداء على الاشخاص إلى أن وصلوا حتى باغتوا المجني عليهم بالاعتداء بتلك الاسلحة والادوات مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الامن والسلم العام وقد اقترنت جريمتهم بجناية القتل العمد في حق رجال الشرطة.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد أصدرت حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، و16 آخرين، بالسجن المؤبد، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تأجيل محاكمة بديع و71 آخرين في اقتحام قسم العرب لـ 18 أبريل

تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع و71 آخرين في اقتحام قسم شرطة العرب إلى 16 مايو

ترشيحاتنا

مفتى الجمهورية ردًا على فتوى الإخوان بشأن الزكاة: يوظفون الأحكام لخدمة مصالحهم

لوك جرئ.. ابنة شريف منير تثير الجدل بهذه الإطلالة

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 16 - 5 - 2020

وصلت تل أبيب بعد عملية تهريب سرية.. أول وزيرة من أصل اثيوبي في إسرائيل

يعالج الجهاز التنفسى ويحارب القلق.. 5 فوائد صحية لشرب عصير التين

العامري فاروق: ميزانية النادي تجاوزت الـ2 مليار.. ونسر الأهلي اتحرق.. فيديو

AdvertisementS

للمرة الثالثة.. وزارة الصحة تتسلم 30 طنًا من المستلزمات الطبية والوقائية هدية من الصين

بنسبة 100%.. شركة أمريكية تعلن توصلها إلى جسم مضاد يحمي من عدوى كورونا

فوائد شرب الماء على ثلاث مرات.. الإمام الشعراوي يكشف عنها

وصلت تل أبيب بعد عملية تهريب سرية.. أول وزيرة من أصل اثيوبي في إسرائيل

بالأسماء.. وفاة 8 من أطقم التمريض بالجيش الأبيض بسبب كورونا

سدوا بابها بالأسمنت.. طبيبة عراقية تفاجئ بأفعال الجيران بعد خروجها من العزل

فقد أمه.. بالصور طائر يتعلق بطفل صغير ويرفض الطيران

البرنس.. أيمن عزب يتزوج دنيا عبد العزيز بعد 28 عاما على فشله في الزواج من والدتها

حميات إمبابة: العزل الذاتي للمرضى في البيت أفضل بكثير من المستشفى

لوك جرئ.. ابنة شريف منير تثير الجدل بهذه الإطلالة

شاهد.. أحدث ظهور لصالح جمعة بعد شائعة استغناء الأهلي عنه

أخبار الفن.. أحمد فلوكس يكشف في تسجيل صوتى حقيقة اعتدائه على فرد أمن.. شهر العسل بين ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة على الكورنيش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الحمام.. الكاميرا تفضح وزير التعليم الفرنسي على الهواء.. فيديو

22 فائدة لـ الفراولة

تويوتا ياريس 2020 toyota yaris .. كل ما تريد معرفته عنها بالتفصيل..صور