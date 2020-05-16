الرئيس السيسي يوجه الاهتمام بالمنظومة الكهربائية في شمال سيناء.. برلمانيون: تساهم في توفير فرص عمل وتجذب شريحة من المستثمرين.. ويؤكدون: لا إرهاب مع التنمية

السيسي: برنامج قراءات موحد لاستخدامات الكهرباء.. واهتمام بالمنظومة في شمال سيناء

للقضاء على الارهاب

برلمانى: الرئيس السيسى يبذل جهودا ضخمة لتنمية سيناء

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة الخميس الماضى.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة المشروعات الاستراتيجية التابعة لوزارة الكهرباء علي مستوي الجمهورية.



وقد وجه الرئيس بإيلاء الأولوية لمنظومة الكهرباء في شمال سيناء، في ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من مكون أساسي لتنفيذ مشروعات التنمية.

كما وجه بتطبيق برنامج القراءات الموحد لاستخدامات التيار الكهربائي، لتحقيق جدارة التحصيل لصالح الكفاءة المالية لوزارة الكهربائي.

وأوضح المتحدث الرسمي ان الرئيس اطلع كذلك خلال الاجتماع على تطورات البنية التحتية الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والموقف التنفيذي لمد خطوط الكهرباء وأنفاق كابلات الضغط فائقة الجهد الكهربائي.

وأشاد عدد من اعضاء مجلس النواب بجهود الدولة فى تنمية سيناء وتنفيذ المشروعات التنموية التى من شأنها أن تجذب شريحة كبيرة من المستثمرين الى مصر لإنشاء مشروعات ضخمة من شأنها أن توفر العديد من فرص العمل.



وأشد حسن السيد عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى التى تجلت فى التوجيه بإيلاء الأولوية لمنظومة الكهرباء في شمال سيناء لتحقيق تنفيذ تنمية المشروعات.





وقال "السيد" لـ"صدى البلد"، إن تعمير سيناء من اولويات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتًا الى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرة فى عمل طفرة فى الطرق والانفاق والمدن الجديدة التى تكلفت المليارات ولابد من توفير الكهرباء لجذب المستثمرين الى سيناء لعمل المشروعات التنموية.





وأشار عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان الى أن أهمية دور الدولة فى توفير الخدمات الاساسية والبنية التحتية لتفيذ المشروعات على ارض سيناء، مؤكدًا أن المستثمر لن ياتى الى سيناء الا اذا كانت كل الخدمات متوفرة بها.





وفى السياق ذاته، أشادت إليزابيث شاكر عضو مجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى التى تجلت فى التوجيه بإيلاء الأولوية لمنظومة الكهرباء في شمال سيناء لتحقيق تنفيذ تنمية المشروعات.

وقالت "شاكر" لـ"صدى البلد"، إن تنمية سيناء هى السلاح الوحيد الذى سيقطع دابر الارهاب، مؤكدة أنه لا ارهاب مع التنمية بوجود التنمية فى سيناء ولن يستطيع الإرهاب ان يتوغل وينتشر فهو يعتمد على غسل عقول الشباب فى تنفيذ العمليات الارهابية.

وأوضحت النائبة، أنه يقوم بتقديم الدعم المالى والفكرى المتطرف للشباب من اجل القيام بعمليات ضد القوات المسلحة والوطن بشكل عام، وبتنمية سيناء وتنفيذ مشاريع ضخمة باستخدام الكهرباء والمرافق الاخرى لن يكون هناك أرهاب.

وأشارت عضو مجلس النواب، الى أن تنفيذ هذه المشروعات التى تحقق التنمية المستدامة ستوفر العديد من فرص العمل فضلا عن تصحيح عقول الشباب ومنع انتشار الافكار المتطرفة فضلا عن الحفاظ على ارواح المواطنين وقواتنا المسلحة الباسله.

