ليلة القدر .. هل يجب قيام الليل كله لإحيائها؟

الدكتورة سهير طلب، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، إن العلماء اختلفوا في المدة الزمنية الوافية لقيام ليلة القدر، هل يكون في الليلة كلّها، أم يكفي قيام بعضها.

ليلة القدر وتابعت: وذكر بعض العلماء: أنه لو نام اليسير، ثم قام فالأجر أعظم؛ لأنه في هذه الحالة يترك النوم ويرغب في العبادة، وهذا أصدق كما قال تعالى: «تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ» فيقولون: إنه إذا ذاق لذة النوم ثم صلى فهذا أبلغ اجتهادا من شخص يستمر في صلاته فإنه لا يصل إلى آخر الليل وهو منهك متعب.

اعمال ليلة القدر

اعمال ليلة القدر هناك أمور يُستحب القيام بها في ليلة القدر فهي ليلة مباركة، من لحقها ولم يُقيمها قد حرم نفسه من خير كثير وعظيم، فينبغي على العبد أن يُحيي ليلة القدر إيمانًا منه وطمعًا بأجرها العظيم من الله تعالى، ومن أدرك هذه الليلة فعليه بالمستحب من اعمال ليلة القدر ومنها: هناك أمور يُستحب القيام بها في ليلة القدر فهي ليلة مباركة، من لحقها ولم يُقيمها قد حرم نفسه من خير كثير وعظيم، فينبغي على العبد أن يُحيي ليلة القدر إيمانًا منه وطمعًا بأجرها العظيم من الله تعالى، ومن أدرك هذه الليلة فعليه بالمستحب من اعمال ليلة القدر ومنها:





1- الإعتكاف في ليلة القدر: ويُفضل أن يكون الإعتكاف في كامل العشر الأواخر من شهر رمضان، وسبب ذلك حتى يكون متأكدًا من إدراك ليلة القدر ولا ينشغل بميقاتها، فقد كان الرسول يعتكف في العشر الأواخر.

2- القيام في ليلة القدر: ويكون القيام بالتهجد والصلاة، فمن قامها مصدقًا بوعد الله بالثواب وطالبًا للأجر، غفر الله له ما تقدّم من الذنوب.

3- الدعاء في ليلة القدر: ومن الأدعية التي أمر الرسول صحابته فيها اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.

4- قراءة القرآن في ليلة القدر: يستحَب الإكثار من قراءة القرآن، ومن كان قادرًا على ختم القرآن كاملًا أن يختمه في ليلة القدر، وله بذلك أجر عظيم.

5- الحفاظ على الصلوات المفروضة في ليلة القدر، خاصة المغرب والعشاء والفجر، وإيقاظ أهل البيت للصلاة.

6- الحرص فيها على السنَن الرواتب، والسُّنَن الأخرى، كترديد الأذان وراء المُؤذّن، والدعاء بعد الأذان، وكثرة ذكر الله تعالى فيها، والتعجيل في الفِطر، والزيادة في بِر الوالدَين.





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7- الاستعداد لليلة القدر منذ الفجر، فبعد صلاة الفجر تحرص على أذكار الصباح كلها، ومن بينها احرص على قول:"لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير" مئة مرة، لما رواه أبو هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كان له عدل عشر رقاب، وكتبت له مئة حسنة، ومحيت عنه مئة سيئة، وكانت له حرزًا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك"، : "كانت له حرزًا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي" حتى لا يدخل عليك الشيطان فيصرفك عن الطاعة.

8- الحرص على افطار صائمًا في ليلة القدر إما بدعوته، أو بإرسال إفطاره، أو بدفع مال لتفطيره، وأنت بهذا العمل تكون حصلت على أجر صيام شهر رمضان مرتين لو فطرت كل يوم منذ أن يدخل الشهر إلى آخره صائمًا، لما رواه زيد بن خالد الجهني عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:"من فطر صائمًا كتب له مثل أجره لا ينقص من أجره شيء".

9- عند غروب الشمس ادع أيضًا أن يعينك ويوفقك لقيام ليلة القدر.