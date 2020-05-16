ما هي وظيفة عداد RPM

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وعلى الجانب الآخر أكد الخبراء ان استمرار الضغط على المحرك ليصل إلى عدد لفات عالية وضارة يؤدي إلى حدوث تلف في المحرك مع الاستهلاك العالي والمكلف للوقود .





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