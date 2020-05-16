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سيارات

ما هي وظيفة عداد RPM

السبت 16/مايو/2020 - 01:29 ص
صدى البلد
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اماني نوار
الكثير من قائدي السيارات يسألون عن أهمية ودور لفات المحرك، أو ما يطلق عليه عداد الـRPM، وكيف يمكن الاستفادة منها .

وكشف عدد من الخبراء في عالم السيارة، عن دور عداد لفات المحرك، واهميته؛ لأنها تتمثل بشكل أساسي في تسهيل مراقبة عمل المحرك، وفقا لما نشره موقع "موتور 1".

وينصح الخبراء بعدم الضغط على دواسة الوقود في حالة أن المحرك لا يزال جديدا فمن الأفضل أن تظل عدد لفات المحرك في الحيز الآمن.

كما تحدد بعض شركات السيارات بعلامات في مؤشر الـPRM  عدد اللفات الآمنة وكذلك عدد اللفات الضارة والتي تؤثر على المحرك .

وعلى الجانب الآخر أكد الخبراء ان استمرار الضغط على المحرك ليصل إلى عدد لفات عالية وضارة يؤدي إلى حدوث تلف في المحرك مع الاستهلاك العالي والمكلف للوقود .

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وأكد الخبراء أن قيادة السيارة والضغط على دواسة الوقود في نطاق عدد اللفات الاقتصادي يوفر الكثير من التكاليف ويقلل الانبعاثات الضارة كما انه يحمي المحرك وهو ما يجعل الخبراء يطالبون قائدي ومالكي والسيارات بالإلتزام بهذه التعليمات .
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