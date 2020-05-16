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مفتى الجمهورية ردًا على فتوى الإخوان بشأن الزكاة: يوظفون الأحكام لخدمة مصالحهم

السبت 16/مايو/2020 - 06:16 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
علق مفتى الجمهورية الدكتور شوقي علام، على ماتردد مؤخرا  من جماعة الإخوان الإرهابية بأن الزكاة لا تجوز خارج البلد الذى تقيم فيه.

وأكد مفتى الجمهورية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"، إن الذين أخرجوا هذه الفتوى لم يقرأوا النصوص بطريقة واعية بل هم يحاولون  توظيف الأحكام بما يخدم مصالحهم.

وتابع :" الإخوان يريدون إسقاط الدولة المصرية وذلك من خلال منع الزكاة ومنع دخول اى مقابل للدولة".

وأشار إلى أنه لا مانع من منح الزكاة للأقارب والجيران كما ورد عن النبي وكما ذكر الله في كتابه العزيز".

وأوضح مفتي الجمهورية، :" ربنا ذكر في كتابه العزيز قائلا :" إنما الصدقات للفقراء والمساكين " ولم يحدد  مكان  بعينه، ذلك أنصح كل من كان له أقارب بتقديم صدقات لهم ولا يسمع لما يروجه الإخوان.
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