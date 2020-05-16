انتخابات اتحاد الكرة.. 6 مرشحين سقطوا في فخ إقصاء اللوائح ورئيس لجنة الحكام استثناء

ينتظر الوسط الرياضى فتح باب انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة القادم على هامش الجمعية العمومية العادية فضلا عن إقرار تعديلات لائحة النظام الأساسي بعدما تمسكت سارة ساليمون مندوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بضرورة إجرائها قبل شهر أكتوبر القادم.





العديد من نجوم كرة القدم تسابقوا فى الإعلان عن ترشيح أنفسهم فى مقعد العضوية لانتخابات الجبلاية واصطدمت تلك العناصر باللوائح التي يواجهون أمامها شبح الإقصاء من المنافسة الشرسة على مقعد العضوية فى مجلس الإدارة القادم.









صدى البلد يسلط الضوء على مرشحين قادهم الحظ العاثر أمام اللوائح والاستثناء الوحيد من تلك القاعدة فى الانتخابات.





الأجر ومرور عامين

تصطدم رغبة الثنائى جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق واللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى السابق لاتحاد الكرة في الترشح لعضوية اتحاد لكرة باللوائح المنظمة للترشح في انتخابات مجلس إدارة الجبلاية القادم.





وتمنع اللوائح جمال الغندور من الترشح نظرا لعمله برئاسة لجنة الحكام واستقالته فضلا عن تقاضيه أجرا خلال تلك الفترة ولابد من مرور عامين على آخر مرتب تقاضاه من أجل النزول فى انتخابات اتحاد الكرة المقبلة.





كما ينطبق نفس الأمر على اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى السابق للجبلاية الذي كان يشغل منصبه فى اتحاد الكرة نظير الحصول على راتب شهري ويتعين عليه مرور عامين على آخر أجر حصل عليه من أجل الترشح للانتخابات وفقا للائحة المعمول بها داخل للجبلاية.





لوائح صارمة

دخل محمد فاروق عضو لجنة الحكام المستقيل فى زمرة المرشحين فى انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة القادم على مقعد العضوية الذين يواجهون الإقصاء من العملية الإنتخابية.





وتمنع اللوائح الحكم الدولى السابق محمد فاروق من الترشح نظرا لعمله فى الآونة الاخيرة بعضوية لجنة الحكام فضلا عن تقاضيه أجرا خلال تلك الفترة على غرار سيناريو جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق الأمر الذى يتطلب مرور عامين على آخر مرتب تقاضاه من أجل النزول فى انتخابات اتحاد الكرة المقبلة.





بند الـ 8 سنوات

يواجه الثلاثي عصام عبدالفتاح مسؤول التطوير في لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف والإعلامي خالد لطيف والمهندس أحمد مجاهد عضو مجلس الجبلاية السابق شبح الإقصاء من انتخابات الجبلاية المقبلة فى ظل تمسك مندوبة الفيفا سارة ساليمون بتطبيق بند الثماني سنوات على أن يترك آلية التنفيذ للجمعية العمومية العادية القادمة.





ثنائى خارج السرب

الثنائى حازم إمام نجم الزمالك وعضو مجلس إدارة الجبلاية السابق والإعلامي سيف زاهر يواجهان أيضا شبح عدم القدرة على خوض انتخابات مجلس الإدارة القادمة بسبب تطبيق بند الثمانى سنوات وانتظار إقراره فى الجمعية العمومية العادية المقبلة.





ورغم إعلان الثنائى الثعلب الصغير وسيف زاهر عن عدم خوض انتخابات مجلس إدارة الجبلاية القادم إلا أنه بموجب اللوائح وتفعيل بند الـ 8 سنوات لا يحق لهما خوض الانتخابات مجددا.





نجا من الفخ

نجا سمير عثمان رئيس لجنة الحكام السابق من مقصلة الإقصاء فى انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة القادمة على مقعد العضوية وفقا للوائح المعمول بها داخل الجبلاية.





يأتي ذلك نظرا لعدم انطباق اللوائح على سمير عثمان التى تمنع أى مرشح من الدخول فى العملية الانتخابية بعد ابتعاده عن العمل نظير أجر فى لجان وإدارات اتحاد الكرة وترشيح نفسه بعدها بعامين.





سمير عثمان تولى مهام رئاسة لجنة الحكام فى شهر أغسطس من العام المنصرم بقرار من الإدارة التنفيذية للجبلاية آنذاك خلفا لعصام عبدالفتاح وقضى وقتا قصيرا لم يتقاضى أى أجر نظير ذلك إلى أن تم تعيين اللجنة الخماسية المؤقتة للاتحاد برئاسة عمرو الجنايني وقيامها بتعيين جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام.