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ديني

اسمع ابتهال "النور أشرق في الوجود" للشيخ عمران

الأحد 17/مايو/2020 - 03:02 ص
الشيخ محمد عمران
الشيخ محمد عمران
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محمود ضاحي
يعد ابتهال " النور أشرق في الوجود" من  أشهر ابتهالات الشيخ محمد عمران، أحد ملوك الإنشاد الديني في القرن العشرين والتي تذيعها إذاعة القرآن الكريم بشكل متواصل .


أتم الشيخ محمد عمران حفظ القرآن الكريم في سن العاشرة على يد الشيخ عبد الرحيم المصري وسافر الشيخ عمران إلى القاهرة قبل أن يتمم عامه الثاني عشر والتحق بمعهد القراءات بطنطا ثم التحق بمعهد المكفوفين للموسيقى.


 وتعلم عمران، أصول القراءات والإنشاد وعلم النغم والمقامات الموسيقية وفن الإنشاد الديني على يد سيد موسى الكبير وحصل علي الثانويه الأزهرية وكان يحب القراءة والاطلاع وبحثًا عن لقمة العيش.

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عمل الشيخ عمران في شركة حلوان للمسبوكات، فجعلته قارئًا للقران الكريم بمسجدها الكائن بموقع الشركة ، وذاع صيته وانتشرت شهرته بين العمال  فتقدم بعد ذلك لاختبار الإذاعة المصرية في بداية السبعينيات ، وتم اعتماده مبتهلًا بعد نجاحه المتفوق والمتميز في امتحان الأداء،  لحن له محمد عبد الوهاب وسيد مكاوي وحلمي أمين.

انشد وشارك في الغناء للعديد من البرامج الدينية الغنائية وفي الاحتفالات بالمولد النبوي وآل البيت والأمسيات والمناسبات التي أقيمت بدار الأوبرا المصرية . 

وسجل الشيخ عمران في الإذاعة عددًا كبيرًا من الأناشيد والابتهالات منها أسماء الله الحسنى و ادركنا يا الله مع الشيخ سعيد حافظ و عمل بعض التترات للمسلسلات دينيه وسجل ايضا دعاء الصالحين وابتهالات أخرى عدة. ووافته المنية في 6 أكتوبر 1994.

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