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حوادث

لليوم الثالث.. كثافات مرورية مرتفعة على بوابات رسوم طريق السويس

السبت 16/مايو/2020 - 11:07 ص
طريق السويس الصحراوي
طريق السويس الصحراوي
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أحمد مهدي
يشهد طريق السويس الصحراوي كثافات مرورية مرتفعة لليوم الثالث بعد تشغيل بوابات الرسوم قبل التقاطع مع الطريق الدائري الأوسطي.

وظهرت كثافات مرورية مرتفعة في الاتجاه القادم من الطريق الدائري الأوسطى باتجاه بوابات الرسوم.

كما يشهد الاتجاه الآخر كثافات مرورية متوسطة قبل بوابات الرسوم، وكثافات مرورية مرتفعة على بوابات الرسوم باتجاه الطريق الدائري الأوسطي.

وظهرت كثافات مرورية متوسطة على بوابات الرسوم المتواجدة على الطريق الدائري الأوسطي بالاتجاهين.

كما ظهرت كثافات مرورية مرتفعة على مداخل طريق الإسماعيلية الصحراوي من جسر السويس وحتى الطريق الدائري بالاتجاهين.

فيما تستقر الحالة المرورية على طريقي شبرا - بنها الحر، وطريق القطامية - العين السخنة.
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