استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالفيوم في أيام إلاجازات الرسمية

أكد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم ، أن جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بالتنسيق مع مديري الادارات الزراعية والوحدات المحلية، يكثف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة.





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فى هذا السياق قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم ، بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحلية، لإزالة تعدى على مساحة ١٢ سهم بناحية بشير مركز الفيوم بحوض مدور الخيل بإسم اميرة سيد عبد التواب و بوجود محمد راضى الاوسى نائب رئيس المجلس وسيد احمد عبد اللطيف رئيس الوحدة المحلية بتلات بقيادة المهندس والمهندس خالد فتحى رئيس قسم حماية الاراضى والمهندس سيد احمد وكيل حماية الاراض والمهندس ناصر ميلاد رئيس قسم المكافحة و مشهور سيد احمد مدير جمعية بشير والمهندس صبرى سعيد محمد مشرف الحوض .





وتمت الازالة حتى سطح الارض وإزالة اخري بناحية مناشى الخطيب مبانى بالبلوك الابيض بحوض راجح على مساحة ١٠٠ فى وجود جمال نبوى رئيس الوحدة المحلية بدسيا وناصر وسطاوى رئيس القسم الهندسى وعلاء شعيب سكرتير الوحدة والمهندس محمد فايد مدير جمعية مناشى الخطيب.



