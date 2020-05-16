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حوادث

الإدارة العامة للمرور: ضبط 4605 مخالفات خلال 24 ساعة

السبت 16/مايو/2020 - 01:40 م
صدى البلد
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أحمد مهدي
واصلت الإدارة العامة للمرور تواصل المرورية بكل الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على جميع الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

واستكملت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 4605 مخالفات مرورية متنوعة.


وضمت المخالفات 732 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و175 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، و21 دراجة نارية مخالفة، و32 مخالفة موقف عشوائى، و39 مخالفة شروط الترخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
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