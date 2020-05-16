الإدارة العامة للمرور: ضبط 4605 مخالفات خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور تواصل المرورية بكل الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على جميع الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.





واستكملت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.





وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 4605 مخالفات مرورية متنوعة.









وضمت المخالفات 732 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و 175 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، و 21 دراجة نارية مخالفة، و 32 مخالفة موقف عشوائى، و 39 مخالفة شروط الترخيص.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.