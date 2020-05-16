هل على الفقير إخراج زكاة الفطر .. عالم أزهري يجيب

ورد سؤال الى الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا ، يقول صاحبه: " هل يجب على الفقراء أو المعدومين إخراج زكاة الفطر .. عالم أزهري يجيب





زكاة الفطر واجبة على الكبير والصغير وتم تحديد الحد الأدنى لها بقيمة 15 جنيها للفرد الواحد حتى المولود الصغير عليه زكاة فطر يخرجها عنه والده ورد الشيخ عبد الحميد قائلا:واجبة على الكبير والصغير وتم تحديد الحد الأدنى لها بقيمة 15 جنيها للفرد الواحد حتى المولود الصغير عليه زكاة فطر يخرجها عنه والده





وأضاف أن من تجب عليهم إخراج زكاة الفطر هو كل شخص يملك قوت يومه وقوت أسرته يوم العيد.





و مثال ذلك :

١-رجل معه ١٠٠ جنيه ويصرف في اليوم ١٠٠ جنيه = ليس عليه زكاة .





٢- رجل معه ٢٠٠ جنيه ويصرف في اليوم ١٠٠ جنيه = تجب عليه زكاة الفطر







