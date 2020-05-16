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تعليم

مدير مركز تعليم الكبار: مجلة آفاق حصلت على الترقيم الدولي

السبت 16/مايو/2020 - 06:40 م
الدكتور اسلام السعيد
الدكتور اسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار
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حسام الفقي
أكد الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس أن مجلة أفاق التي يصدرها مركز تعليم الكبار مجلة نصف سنوية تصدر شهر يناير وأيضا شهر يونيو متخصصة بنشر  بنشر البحوث والمراجعات وعروض الکتب والتقاریر والمؤتمرات والندوات وملخصات الرسائل الجامعیة .

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وأضاف السعيد خلال تصريحاته لصدي البلد ان المجلة حصلت على الترقيم الدولي الموحد ISSN (International Standard Serial Number) من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا  "المركزالقومي لترقيم الدوريات".

وأشار مدير مركز تعليم الكبار انه افتتح موقع إلكتروني لمجلة آفاق جديدة في تعليم الكبار التي يصدرها مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس؛ لتنضم المجلة إلى الدوريات المنشورة على بنك المعرفة المصري.

وأكد الدكتور اسلام انه المجلة تضم لجنة تحكيم من8 دول  والتي تضم نخبة من أساتذة وخبراء التربية وتعليم الكبار من الدول العربية التالية: مصر، السعودية، الإمارات، المغرب، الأردن، اليمن، السودان والعراق.

ووضح السعيد ان المجلة دوریة علمیة محکمة تصدر بصفة نصف سنویة عن هیئة علمیة أکادیمیة بحثیة ومرکز تعلیم الکبارجامعة عین شمس تأسست  المجلة عام 2003م تحت مسمى مجلة آفاق جدیدة فی تعلیم الکبار، وتعنی المجلة بنشر الأبحاث التربویة باللغة العربیة والإنجلیزیة، وتتمتع المجلة بالأمانة والدقة العلمیة والالتزام بأخلاقیات البحث العلمی، وهی موجهة للعاملين  فی المجال التربوی من أعضاء هیئة التدریس والباحثین فی مصر والوطن العربی.
 
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