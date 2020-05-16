مدير مركز تعليم الكبار: مجلة آفاق حصلت على الترقيم الدولي

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وأضاف السعيد خلال تصريحاته لصدي البلد ان المجلة حصلت على الترقيم الدولي الموحد ISSN (International Standard Serial Number) من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا "المركزالقومي لترقيم الدوريات".





وأشار مدير مركز تعليم الكبار انه افتتح موقع إلكتروني لمجلة آفاق جديدة في تعليم الكبار التي يصدرها مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس؛ لتنضم المجلة إلى الدوريات المنشورة على بنك المعرفة المصري.





وأكد الدكتور اسلام انه المجلة تضم لجنة تحكيم من8 دول والتي تضم نخبة من أساتذة وخبراء التربية وتعليم الكبار من الدول العربية التالية: مصر، السعودية، الإمارات، المغرب، الأردن، اليمن، السودان والعراق.



