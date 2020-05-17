مستشار بالبيت الأبيض: اتفاق التجارة الأمريكي - الصيني لم ينهار

الصين طوق نجاة ترامب من كارثة كورونا.. الرئيس الأمريكي يرمي بالاتهامات في وجه شنغهاي بعد وصول المصابين بالوباء في الولايات المتحدة لمليون مصاب.. والتعويضات ورقة الابتزاز الجديدة