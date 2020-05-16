بروسيا مونشجلادباخ يهزم آينتراخت فرانكفورت بثلاثية في الدوري الألماني..فيديو

فاز فريق بروسيا مونشجلادباخ على نظيره نادي آينتراخت فرانفكورت، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الألماني.





افتتح أليساني بيليا التسجيل لبروسيا موشنجلادباخ في الدقيقة الأولى، ليضاعف بعدها ماركوس تورام النتيجة للضيوف بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة السابعة، لينتهي الشوط الأول بتقدم بروسيا مونشجلادباخ بهدفين نظيفين.





وبهذا الهدف رفع ماركوس تورام رصيده من الأهداف للهدف رقم 11، في صدارة هدافي فريق بروسيا مونشجلادباخ هذا الموسم.





وفي الشوط الثاني، سجل الجزائري رامي بن سبعيني الهدف الثالث لبروسيا موشنجلادباخ في الدقيقة 73 من ضربة جزاء، ليقوم بسجدة شكر لله بعد الهدف، قبل أن يقلص البرتغالي أندريه سيلفا الفارق لآينتراخت فرانكفورت بهدف أول في الدقيقة 81، لكنه لم يمنع فريقه من تجرع مرارة الهزيمة.





وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد نادي بروسيا مونشجلادباخ للنقطة 52 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد نادي آينتراخت فرانكفورت عند النقطة 28 في المركز الثالث عشر.