AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بروسيا مونشجلادباخ يهزم آينتراخت فرانكفورت بثلاثية في الدوري الألماني..فيديو

السبت 16/مايو/2020 - 08:36 م
بروسيا مونشجلادباخ
بروسيا مونشجلادباخ
Advertisements
إسماعيل محمود
فاز فريق بروسيا مونشجلادباخ على نظيره نادي آينتراخت فرانفكورت، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الألماني.

افتتح أليساني بيليا التسجيل لبروسيا موشنجلادباخ في الدقيقة الأولى، ليضاعف بعدها ماركوس تورام النتيجة للضيوف بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة السابعة، لينتهي الشوط الأول بتقدم بروسيا مونشجلادباخ بهدفين نظيفين.

وبهذا الهدف رفع ماركوس تورام رصيده من الأهداف للهدف رقم 11، في صدارة هدافي فريق بروسيا مونشجلادباخ هذا الموسم.

وفي الشوط الثاني، سجل الجزائري رامي بن سبعيني الهدف الثالث لبروسيا موشنجلادباخ في الدقيقة 73 من ضربة جزاء، ليقوم بسجدة شكر لله بعد الهدف، قبل أن يقلص البرتغالي أندريه سيلفا الفارق لآينتراخت فرانكفورت بهدف أول في الدقيقة 81، لكنه لم يمنع فريقه من تجرع مرارة الهزيمة.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد نادي بروسيا مونشجلادباخ للنقطة 52 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد نادي آينتراخت فرانكفورت عند النقطة 28 في المركز الثالث عشر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

باير ليفركوزن يكتسح إينتراخت بـ رباعية ولايبزيج يتعادل مع فولفسبورج

بوروسيا دورتموند يرتقي للمركز الثاني في الدوري الألماني بفوزه على مونشجلادباخ

بروسيا موشنجلادباخ يتقدم على آينتراخت فرانكفورت بهدفين نظيفين.. فيديو

ترشيحاتنا

أعراض مرض السكري.. النوع الأول والثاني والعامة

الثلاثاء المقبل.. صرف رواتب العيد للموظفين بالدولة.. اعرف المواعيد

تجديد حبس فتاة تيك توك مودة الأدهم

ممنوع من السفر .. فنان شهير يكشف تطورات إصابة ابنته بـ فيروس كورونا

علقة موت من أشرف بن شرقي لـ رامز جلال في نهاية مجنون رسمي.. فيديو

عن منع الحجاب.. رئيس التليفزيون السابق: مينفعش كل واحد يلبس على كيفه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لومقلقة عشان كورونا.. 5 طرق لعمل كحك العيد كـ المحترفين

فستان لافت.. مايا دياب تتألق بإطلالة ساحرة على إنستجرام.. شاهد

حكاية أكلة.. الفريسكا.. الأصل إيطالي والشهرة اسكندراني