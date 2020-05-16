كواليس التحقيقات مع أحمد فلوكس.. الفنان: هما اللي استفزوني.. وأفراد الامن: بنعمل شغلنا

كشفت مصادر مطلعة علي التحقيقات تفاصيل ساعات من الاستماع لاقوال الفنان احمد فلوكس وافراد أمن بكومباوند في الشيخ زايد بعد تبادلهم الاتهامات بالضرب والسب والتي انتهت باخلاء سبيلهم بكفالة ثم تصالحهم وتنازل الطرفين.





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واشارت المصادر الى ان فلوكس قال خلال التحقيقات ان افراد الامن منعوه من الدخول الي طليقته في منزلها حيث كان يرغب في التحدث لها وتصفية خلافات بينهما.





وردا علي مواجهة النيابة له بمقطع الفيديو الذي تم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي قال فلوكس: هما اللي نرفزوني واستفزوني لما منعوني من الدخول.





وتقدم فلوكس خلال التحقيقات بتقرير طبي باحداث افراد الامن اصابات به تضمن خرابيش وسحجات، بينما قال افراد الامن انهم كانوا يقومون بعملهم بمنع فلوكس من الوصول لمنزل طليقته وخاصة انها اخبرتهم بعدم السماح له بالدخول اليها.





وشرحت التحريات ان الفنان يحاول منذ يومين الوصول الي طليقته التي ترفض الاجابة علي اتصالاته فقرر الذهاب اليها ولكنها رفضت السماح له بالدخول وبالتالي منعه افراد الامن حيث من شروط الكومباوند ان متلقي الزيارة يسمح للزائر بالدخول.









وكشفت التحريات التي اجريت برئاسة العميد طارق فودة رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع أكتوبر ان فرد أمن بشركة خاصة مختصة بحراسة كومباوند بيفرلي هيلز حرر محضرا بقسم شرطة الشيخ زايد ثان بقيام الفنان أحمد فلوكس بالتعدي عليه بالضرب وسبه وشتمه، وقال فرد الامن بمحضر الشرطة أن فلوكس كان متوجها لطليقته داخل الكومباوند ولكنه منعه لانه لا يملك تصريحا من الشخص الموجه له الزيارة وهي التعليمات المتبعة داخل الكومباوند.





وأضاف فرد الامن أنه فوجئ بـ فلوكس يدفعه ويتعدى عليه بالضرب.





و شرحت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث أن فلوكس توجه اليوم قبل أذان المغرب لقسم الشرطة لتحرير محضر تبادل فيه الاتهامات مع فرد الامن بالضرب والسب فأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة النيابة العامة وتم عرض اقتياد الطرفين للنيابة لتولي التحقيق.





عقب انتهاء التحقيقات تم التصالح بين الطرفين وخرج فلوكس من قسم شرطة الشيخ زايد ثان.



