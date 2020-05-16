بـ جلباب ملون.. هند صبري بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

نشرت الفنانة هند صبرى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة.
وظهرت بها هند صبرى، بجلباب أنيق ومميز باللون الأبيض مطعمة بالوان ونقشات مختلفة تبرز عن جمالها، وانتعلت حذاء مكشوفاً لأكمال إطلالتها.
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ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هند صبرى فى الماكياج على جمال بشرتها ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاة باللون البينك الناعم.
وتركت شعرها البنى القصير منسدلاً بين كتفيها بطريقة بسيطة وناعمة.
ووضعت سلسة بسيطة حول الرقبة باللون الفضى لإكمال إطلالتها.