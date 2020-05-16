شاهد| بعد ظهور أشرف بن شرقي في رامز مجنون رسمي.. الوداد المغربي يستفز الأهلي

استفز نادي الوداد المغربي، النادي الأهلي، عقب حلقة أشرف بن شرقي لاعب الفريق السابق ونجم الزمالك الحالي في برنامج رامز مجنون رسمي، الذي يقدمه رامز جلال ويذاع خلال شهر رمضان.
وكان رامز هدد بن شرقي بالانتقام منه بسبب هدفه في شباك الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2017 الذي قاد به الوداد للتويج بالأميرة السمراء.
وقال رامز لـ بن شرقي: "أنا أهلاوي.. خسرنا لقب دوري الأبطال التاسع بسببك "، ليرد بن شرقي حول هذا الأمر قائلًا: "معلش".
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واستخدم حساب الوداد الرسمي عبارة اشرف بن شرقي لاستفزاز النادي الأهلي بنشر صورة من مباراته أمام المارد الأحمر معلقا عليها: "معلش".
وظهر أشرف بن شرقي بمستوى فني مميز مع الزمالك، منذ قدومه من صفوف الهلال السعودي، في الصيف الماضي.
وخاض بن شرقي 25 مباراة مع الزمالك، في جميع البطولات، وتمكن من تسجيل 11 هدفًا، وصناعة 6 أخرى.
ونجح اللاعب المغربي، في قيادة فريقه للتتويج بلقب كأس مصر الموسم الماضي، على حساب نظيره بيراميدز، ولقب السوبر الإفريقي، على حساب الترجي التونسي، في المباراة التي أقيمت في فبراير الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة، قبل أن يتوج معه بثالث ألقابه كأس السوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الترجيح في الإمارات.