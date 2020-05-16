AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شاهد| بعد ظهور أشرف بن شرقي في رامز مجنون رسمي.. الوداد المغربي يستفز الأهلي

السبت 16/مايو/2020 - 10:10 م
اشرف بن شرقي
اشرف بن شرقي
Advertisements
حسن العمدة
استفز نادي الوداد المغربي، النادي الأهلي، عقب حلقة أشرف بن شرقي لاعب الفريق السابق ونجم الزمالك الحالي في برنامج رامز مجنون رسمي، الذي يقدمه رامز جلال ويذاع خلال شهر رمضان. 

وكان رامز هدد بن شرقي بالانتقام منه بسبب هدفه في شباك الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2017 الذي قاد به الوداد للتويج بالأميرة السمراء. 

وقال رامز لـ بن شرقي: "أنا أهلاوي..  خسرنا لقب دوري الأبطال التاسع بسببك "، ليرد بن شرقي حول هذا الأمر قائلًا: "معلش".


واستخدم حساب الوداد الرسمي عبارة اشرف بن شرقي لاستفزاز النادي الأهلي بنشر صورة من مباراته أمام المارد الأحمر معلقا عليها: "معلش".

وظهر أشرف بن شرقي بمستوى فني مميز مع الزمالك، منذ قدومه من صفوف الهلال السعودي، في الصيف الماضي.

وخاض بن شرقي 25 مباراة مع الزمالك، في جميع البطولات، وتمكن من تسجيل 11 هدفًا، وصناعة 6 أخرى.

ونجح اللاعب المغربي، في قيادة فريقه للتتويج بلقب كأس مصر الموسم الماضي، على حساب نظيره بيراميدز، ولقب السوبر الإفريقي، على حساب الترجي التونسي، في المباراة التي أقيمت في فبراير الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة، قبل أن يتوج معه بثالث ألقابه كأس السوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الترجيح في الإمارات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصادر عن عروضه الأوروبية: بن شرقي سعيد في الزمالك

رامز جلال يسخر من أشرف بنشرقي: اللي يجي على الأهلي اسويه على مهلي.. فيديو

ثبات انفعالي كبير من أشرف بنشرقي رغم تهديد رامز جلال بالثعبان.. فيديو

في "رامز مجنون رسمي".. أشرف بن شرقي يعاقب رامز جلال بعلقة موت.. فيديو

ترشيحاتنا

لاعب مصري يشارك في الدوري الألماني بعد العودة من توقف كورونا.. تعرف عليه

الصحة: تسجيل 491 حالة إيجابية جديدة لـ فيروس كورونا.. و20 حالة وفاة

بعد الوصول لـ 1000 حالة كل 3 أيام.. كيف يمكن للدولة السيطرة على فيروس كورونا؟

عجوز تهرب من مستشفى حميات المنوفية بعد ثبوت إصابتها بكورونا

مدرب منتخب مصر يشيد بمبادرة الفنان أحمد فلوكس مع أفرد أمن كمبوند الشيخ زايد

ماما صفاء.. تفاصيل وفاة ممرضة داخل الحجر الصحي بالإسكندرية

AdvertisementS

باهر المحمدى يتعرض لحادث سير على طريق مصر الاسماعيلية الصحراوي.. تفاصيل

الكاف يحسم الموقف النهائي من مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية

أخبار الزمالك .. اتجاه للتعاقد مع البدري .. ومحمد فضل: من حق النادي المطالبة بلقب نادي القرن

لاعب مصري يشارك في الدوري الألماني بعد العودة من توقف كورونا.. تعرف عليه

مدرب منتخب مصر السابق: محمد صلاح تلقى عرضا رسميا من ريال مدريد ..فيديو

حقيقة هروب محمد صلاح من معسكر المنتخب لمقابلة راموس فى الجونة ..فيديو

شاهد| بعد ظهور أشرف بن شرقي في رامز مجنون رسمي.. الوداد المغربي يستفز الأهلي

أخبار الأهلي.. حقيقة انتقال باهر المحمدي وآخر ظهور لصالح جمعة.. فايلر يطلب 4 صفقات جديدة وضم رمضان صبحي

تركي آل الشيخ يقوم بالإبلاغ عن شخص ينتحل شخصيته على تويتر

مدرب منتخب مصر يشيد بمبادرة الفنان أحمد فلوكس مع أفرد أمن كمبوند الشيخ زايد

وزير الرياضة السعودي يعلن انطلاق دوري جديد

محمد فضل فى رسالة للعامرى فاروق: حسام غالي الأحق برئاسة الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة غريبة.. الحشيش علاج لـ فيروس كورونا

مسلسل النهاية .. 10 صور تبرز جمال إنجي علاء برفقة يوسف الشريف

غريبة ومختلفة.. أروى تتألق بملابس جذابة من حلقة رامز مجنون رسمى.. شاهد