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تعليم

طلاب الصف الثاني الثانوي يختتمون امتحاناتهم الالكترونية بـ الكيمياء والجغرافيا .. اليوم

الأحد 17/مايو/2020 - 02:02 ص
امتحانات الصف الثاني
امتحانات الصف الثاني الثانوي
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ياســـمين بدوي
يختتم اليوم طلاب الصف الثاني الثانوي امتحاناتهم الالكترونية التي سيتم على اساسها تقييمهم في نهاية العام الدراسي 2019 /2020.

حيث يؤدي اليوم الاجد 17 مايو 2020 ، طلاب 2 ثانوي الامتحان في مادة الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الادبية إلكترونيا على منصة الامتحان .

وقد أدى طلبة الصف الثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل  ابتداءا من يوم 30 ابريل 2020 ، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة).


حيث امتحان الطلاب يوم الخميس 30 أبريل : للغة العربية ، ثم امتحنوا يوم الأحد 3 مايو: اللغة الأجنبية الأولى ، وامتحنوا يوم الثلاثاء 5 مايو: الأحياء والفلسفة ، وامتحنوا يوم الخميس 7 مايو: اللغة الأجنبية الثانية ، وامتحنوا يوم الأحد 10 مايو: الجبر والتفاضل وحساب المثلثات ، وامتحنوا يوم الثلاثاء 12 مايو: الفيزياء والتاريخ ، وامتحنوا يوم الخميس 14 مايو: التطبيقات الرياضية وعلم النفس .



وقالت وزارة التربية والتعليم ، أنه من المقرر أن سيتم تصحيح امتحانات الصف الثاني الثانوي إلكترونيًا، لافتةً إلى أنه سيتم إرسال نتيجة الامتحان للطلاب.


وقد أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg

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