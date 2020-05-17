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تعليم

كلية حاسبات عين شمس تعلن عن تعليمات مهمة لطلاب البرامج

الأحد 17/مايو/2020 - 09:07 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
أعلنت الصفحة الرسمية بكلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس، بيانا طبقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات يوم الخميس الموافق 7 /5 /2020، وقواعد تطبيق القرار بتاريخ 11 /5 /2020، بشأن الطلاب المسجلين لمقررات دراسية سبق أن رسبوا فيها من فصول دراسية سابقة.

وبناء على تسجيل رغبات الطلاب في الفترة من 12 الى 14 /5 /2020 للالتحاق بالامتحان النهائي كرسالة بحثية.

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وتعلن إدارة البرامج بالكلية عن إتاحة الموضوعات البحثية للمقررات الدراسية للطلاب على نظام التعلم الإلكتروني  LMS

الفترة الزمنية المتاحة لرفع الرسائل البحثية لجميع المقررات على منصة LMS محددة بالجدول الزمني للتسليمات والمعلن على نظام الـ LMS.

وآخر موعد لرفع أول موضوع بحثي يوم الأحد الموافق 31 مايو 2020 وآخر موعد لرفع آخر موضوع بحثي يوم الأحد 14 يونيو 2020.
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