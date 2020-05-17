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فن

الحلقة 23 من فالنتينو.. عادل إمام يتلقى رسالة مجهولة.. تفاصيل

الأحد 17/مايو/2020 - 12:07 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
شهدت أحداث الحلقة 23 من مسلسل فالنتينو " للزعيم عادل امام تطورأت أبرزها تلقى الزعيم عادل إمام الذي يظهر بشخصية "فلانتينو" وابن شقيقته "عاصم" الذي يجسد دوره الفنان حمدي المرغني والفنانة داليا البحيري رسائل نصية من رقم مجهول يهددهم من خلالها.

يخرج "العجماوي" من السجن ويذهب إلى الكومباوند حيث يعيش "فلانتينو" ويرسل له عن طريق الحراس أنه لن يتركه، ولا يجد إلا "جميل" ليحكي له ما يحدث معه.

وشهدت الحلقة أيضا قيام عمرو وهبة بالضغط على عادل إمام من أجل خطبة ابنته نبوية، ورغم رفض نبوية للخطوبة إلا أنه يحاول إجباره على دفعها للموافقة بعدما هدده بفضح زيجته الثانية لدى دلال عبد العزيز.

يشارك في بطولة مسلسل "فلانتينو" بجانب الزعيم عادل إمام كل من الفنانة داليا البحيري، دلال عبدالعزيز، وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، حمدي الميرغني، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبدالبديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.
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