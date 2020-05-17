الحلقة 23 من فالنتينو.. عادل إمام يتلقى رسالة مجهولة.. تفاصيل

يخرج "العجماوي" من السجن ويذهب إلى الكومباوند حيث يعيش "فلانتينو" ويرسل له عن طريق الحراس أنه لن يتركه، ولا يجد إلا "جميل" ليحكي له ما يحدث معه.

يخرج "العجماوي" من السجن ويذهب إلى الكومباوند حيث يعيش "فلانتينو" ويرسل له عن طريق الحراس أنه لن يتركه، ولا يجد إلا "جميل" ليحكي له ما يحدث معه.

وشهدت الحلقة أيضا قيام عمرو وهبة بالضغط على عادل إمام من أجل خطبة ابنته نبوية، ورغم رفض نبوية للخطوبة إلا أنه يحاول إجباره على دفعها للموافقة بعدما هدده بفضح زيجته الثانية لدى دلال عبد العزيز.

وشهدت الحلقة أيضا قيام عمرو وهبة بالضغط على عادل إمام من أجل خطبة ابنته نبوية، ورغم رفض نبوية للخطوبة إلا أنه يحاول إجباره على دفعها للموافقة بعدما هدده بفضح زيجته الثانية لدى دلال عبد العزيز.