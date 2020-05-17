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محافظات

صرف 18.5 مليون جنيه منحة العمالة غير المنتظمة بـ الغربية

الأحد 17/مايو/2020 - 01:19 ص
صرف 18.5 مليون جنيه
صرف 18.5 مليون جنيه منحة العمالة غير المنتظمة بـ الغربية
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احمد علي
قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أنه تم الانتهاء من صرف منحة العمالة غير المنتظمة للمرحلتين الاولي الثانية، بإجمالي 18 مليون و422 الف جنيه ل 36 الف و 845 عامل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بدعم العمالة المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ الغربية، انتظام عملية الصرف دون زحام أو تكدس من المواطنين في ضوء التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف، أنه تم تخصيص 237 مكتب للبريد، و 77 فرع لبنك التنمية والائتمان الزراعي، و 8 مدارس علي مستوى مدن ومراكز المحافظة، تيسيرا علي المواطنين ومنعا للزحام والتكدس.
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