صرف 18.5 مليون جنيه منحة العمالة غير المنتظمة بـ الغربية

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أنه تم الانتهاء من صرف منحة العمالة غير المنتظمة للمرحلتين الاولي الثانية، بإجمالي 18 مليون و422 الف جنيه ل 36 الف و 845 عامل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بدعم العمالة المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.





وأكد محافظ الغربية، انتظام عملية الصرف دون زحام أو تكدس من المواطنين في ضوء التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا.



