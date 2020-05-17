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ثقافة

القومي لثقافة الطفل يُصدر "أميرات مملكة الميكروبات"

الأحد 17/مايو/2020 - 12:23 ص
صدى البلد
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طارق موسى
فى إطار الدور التوعوي والتثقيفى  للمركز القومى لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة بأمانة د هشام عزمي؛ أصدر المركز كتاب "أميرات مملكة الميكروبات" تأليف د. دعاء عبد الرحمن حسانين، رسوم الفنان أحمد الجنايني.

وأشار الكاتب محمد ناصف رئيس المركز أنه تم نشر الكتاب في الفترة الراهنة "فترة انتشار فيروس كورونا" خصيصًا لتوعية الأطفال من الميكروبات في صورة قصة مبسطة للطفل، يتعرف من خلالها على أنواع الميكروبات المختلفة وتصنيفها،. 

يأتى هذا في إطار مبادرة وزارة الثقافة "خليك فى البيت الثقافة بين إيديك" التي أطلقتها أ.د إيناس عبد الدايم وزير الثقافة. 

جدير بالذكر أن المركز بدأ بتحويل إصدرات  كتب الأطفال لهذا العام وعدة سنوات سابقة إلى نظام مرئي (pdf) على موقع المركز وعلى صفحة إصدارات المركز القومي لثقافة الطفل على الفيس، ونظام مسموع ومرئي من خلال سلسلة "مائة حكاية وحكاية" على قناة المركز على اليوتيوب، وكان من ضمن تلك الإصدارات كتاب "أميرات مملكة الميكروبات".

وأكد ناصف أن المركز بصدد إقامة حفلات توقيع لإصدارات المركز الجديدة قريبًا أون لاين على قناة اليوتيوب.

  http://www.enccc.org/pdf/%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-1.pdf?fbclid=IwAR3bJl1jnWhEGU_eG48GRl3V2CINFs_BvgNitoo6XWhCoJ3O6BMIzTyETrM

الكتاب على اليوتيوب: 
https//www.youtube.com/watch?v=czm2mfVIB8w&t=150s
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