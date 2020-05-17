تامر حبيب يكشف سر انسحاب هاني خليفة من مسلسل "لعبة النسيان"

كشف السيناريست تامر حبيب عن السبب وراء اعتذار المخرج هاني خليفة عن استكمال مسلسل "لعبة النسيان".





وقال فى تصريحات لـ"صدى البلد: "الأمر ليس بسبب خناقة كما أشاع البعض، كل ما في الأمر أن "هاني" كان له وجهة نظر مختلفة عن العمل، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، وكان يريد أن يقدم العمل بالشكل الذي تخيله ولكن الظروف كانت تمنعنا من هذا، كما أنه كان يرى أن نتوقف بسبب الأزمة، وهذا قراره ويحترم.





مسلسل لعبة النسيان على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما يذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.





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وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة.





وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.