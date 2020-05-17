رامي رضوان ساخرًا من أحمد زاهر في "البرنس": فرحت فيك قوي يا فتحي

شهدت الحلقة 23 من مسلسل البرنس مشهد بداية انتقام "رضوان" محمد رمضان لكل من أحمد زاهر ومحمد علاء ضمن أحداث العمل.









نشر الإعلامى رامى رضوان عبر إنستجرام صورة مع النجم أ حمد زاهر وعلق "انت عارف انا قد ايه بحبك.. بس فرحت فييييك قوي في حلقة النهاردة يا فتحي 😂😂😂".









مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى.









"البرنس" بطولة محمد رمضان بجانب كل من نور وأحمد زاهر وروجينا وإدوارد ومحمد حاتم وريم سامي ومحمد علاء ودينا عبد العزيز وأحمد داش، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2020.









تدور أحداثه فى إطار من الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس"، و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه.



