AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

رامي رضوان ساخرًا من أحمد زاهر في "البرنس": فرحت فيك قوي يا فتحي

الأحد 17/مايو/2020 - 01:03 ص
رامى رضوان و احمد
رامى رضوان و احمد زاهر
Advertisements
محمد بدران
شهدت الحلقة 23 من مسلسل البرنس مشهد بداية انتقام "رضوان" محمد رمضان لكل من أحمد زاهر ومحمد علاء ضمن أحداث العمل. 


نشر الإعلامى رامى رضوان عبر إنستجرام صورة مع النجم أحمد زاهر وعلق "انت عارف انا قد ايه بحبك.. بس فرحت فييييك قوي في حلقة النهاردة يا فتحي 😂😂😂".


مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى.


"البرنس" بطولة محمد رمضان بجانب كل من نور وأحمد زاهر وروجينا وإدوارد ومحمد حاتم وريم سامي ومحمد علاء ودينا عبد العزيز وأحمد داش، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2020.


تدور أحداثه فى إطار من الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس"، و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بصحبة روجينا ودنيا.. أحمد زاهر فى كواليس البرنس

أحمد زاهر يروج لـ البرنس عبر إنستجرام

محمد سامي ينشر صورة مع بطلة مسلسل البرنس

محمد سامي يشارك جمهوره بصورة تجمعه مع الفنانة نور.. شاهد

ريهام سعيد لـ أحمد زاهر: حقيقي أبدعت في مسلسل البرنس

شاهد .. نور تشارك جمهورها بـ صورة من كواليس مسلسل البرنس

ترشيحاتنا

أحمد فلوكس ينهي خلافه مع أفراد أمن واقعة الاعتداء بنشر صور بصحبتهم

الثلاثاء المقبل.. صرف رواتب العيد للموظفين بالدولة.. اعرف المواعيد

شاهد| بعد ظهور أشرف بن شرقي في رامز مجنون رسمي.. الوداد المغربي يستفز الأهلي

رغم تصوير الحلقة | فنانة شهيرة تفلت من مقلب رامز مجنون رسمي

طلاق ليلة الدخلة.. حكاية زوج طلب من مراته مشاهدة أفلام إباحية

استقالة مدير مستشفى الزهراء الجامعي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون تكاليف.. 5 أطعمة تمنع الارتجاع الحمضي في دقائق

يسرا بإطلالة لافتة من أحدث جلسة تصوير .. شاهد

بالدولار والمصري.. سعر غير متوقع لـ جاكيت نيللي كريم