رجالة البيت الحلقة 23 .. استكمال منافسات دورة الألعاب الكرنبية

وخاض فريق خميس سان جيرمان، منافسات ثقافية مع فريق بلاطة سراى، ولكن عائلة عيد خسرت الجولة الأولى بعدما أجابوا على كل الأسئلة بشكل خاطئ.



وفي الجولة الثانية عادوا ليجيبون على كل الأسئلة بشكل صحيح بحيلة جعلت اطفال بومبا يساعدونهم فى الإجابات.



