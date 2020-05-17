رجالة البيت الحلقة 23 .. استكمال منافسات دورة الألعاب الكرنبية
الأحد 17/مايو/2020 - 05:07 ص
رجالة البيت
شهد مسلسل رجالة البيت
الحلقة 23 استكمال منافسات دورة الألعاب الكرنبية فى قرية حندوق العنب.
وخاض فريق خميس سان جيرمان، منافسات ثقافية مع فريق بلاطة سراى، ولكن عائلة عيد خسرت الجولة الأولى بعدما أجابوا على كل الأسئلة بشكل خاطئ.
وفي الجولة الثانية عادوا ليجيبون على كل الأسئلة بشكل صحيح بحيلة جعلت اطفال بومبا يساعدونهم فى الإجابات.
وتدور أحداث مسلسل "رجالة البيت
" فى حلقات منفصلة متصلة تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، ويعرض على قنوات cbc وdmc وon .
ويعتمد المسلسل على البطلين أحمد فهمى وأكرم حسنى إضافة إلى مشاركة الفنانة الشابة ويزو بدور رئيسى فى الحلقات، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف.