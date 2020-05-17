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أخبار البلد

وزير الري: رفع حالة الاستنفار خلال إجازات عيد الفطر.. ومراقبة مناسيب المياه

الأحد 17/مايو/2020 - 10:09 ص
وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية والري
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أ ش أ
وجه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، برفع حالة الاستنفار خلال إجازات عيد الفطر المبارك وعمل نوبتجيات للمتابعة على مدار الساعة والمرور على الترع والمصارف ومراقبة مناسيب المياه وحالة الجسور تحسبا لأي ازدحامات بشبكة الترع والمصارف

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الأحد،مع القيادات التنفيذية بالوزارة ورؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات بالوجهين البحري والقبلي التابعين للمصالح والهيئات والقطاعات المختلفة عبر تقنية الفيديو كونفرانس،في إطار متابعة أعمال أجهزة الوزارة وما تم اتخاذه من إجراءات في ضوء الاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات القادم.


وطلب الوزير بضرورة مداومة المرور خلال عيد الفطر المبارك للتأكد من جاهزية جميع النقاط الساخنة والحرجة وبالأخص التغطيات والسحارات وأماكن الاختناقات، ومداومة المرور والمتابعة للمجاري المائية للتأكد من نظافة جميع النطاقات وأحواض المص والطرد لمحطات الرفع، بالإضافة التأكد من جاهزية مراكز الطوارئ وغرف العمليات على المستوى المركزي وعلى مستوى الأقاليم التابعة للوزارة. 

وفي ضوء تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من تأهيل وتبطين الترع المتعبة، وجه الدكتور عبدالعاطي بإعداد تقرير أسبوعي بموقف متابعة التنفيذ على أن يتضمن تحديد الطول المستهدف والموقع بالمحافظة والنسب المئوية للتنفيذ.

وأكد الدكتور وزير الري على المتابعة المستمرة لكافة المجاري المائية ومجرى نهر النيل وفرعيه، ورصد أي تعديات قد تحدث خلال عيد الفطر المبارك في مهدها.

وأشار إلى ضرورة جاهزية وحدات الطوارئ ومعدات التشغيل الذاتي المملوكة للوزارة وتوزيعها بأماكن قريبة من النقاط الساخنة و مراكز الطوارئ الرئيسية، وقيام الإدارات العامة بتأمين مقرات الإدارات والهندسات ومراكز الصيانة ومداومة المرور عليها خلال العيد.

وفي ضوء الإجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، أكد وزير الري ضرورة التأكد من تطبيق كافة الإجراءات المحددة مسبقا والمتعلقة بتخفيض أعداد القوة البشرية سواء بالوحدات الإدارية أو بالمواقع واتباع كافة سبل الأمن والسلامة.
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