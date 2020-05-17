بايرن ميونخ يواجه يونيون برلين في الدوري الألماني .. اليوم

يحل فريق بايرن ميونخ ضيفًا على نظيره يونيون برلين، اليوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ26، من الدوري الألماني والمؤجل منذ منتصف شهر مارس الماضي، بسبب جائحة كورونا.





ومن المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين، في تمام السادسة والنصف مساءً، على " استاد آندر آلتن فورستيري"، وتنقل المباراة عبر قناة " بي إن سبورتس 1"، بتعليق علي محمد علي.





ويسعى بايرن ميونخ في المباراة، لافتراس يونيون برلين، من أجل تحقيق الثلاث نقاط، والابتعاد بالصدارة عن بوروسيا دورتموند، الذي يحتل الوصافة بفارق نقطة عنه.





ويعد فريق بايرن ميونخ الأكثر تحقيقًا للانتصارات، (17 فوز)، ليتصدر جدول ترتيب فرق الدوري الألماني برصيد 55 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة عن بوروسيا دورتموند الوصيف الذي يمتلك 54 نقطة، من (16 فوز)، بينما يأتي يونيون برلين في المركز الـ12 برصيد 30 نقطة.

