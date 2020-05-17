AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

حكاية أكلة.. قدرة قادر حلوى سحرية دهشت صانعها

الأحد 17/مايو/2020 - 02:00 م
حكاية قدرة قادر
حكاية قدرة قادر
Advertisements
حياة عبد العزيز
حلوى قدرة قادر من أشهر الحلويات الشرقية، وهي عبارة عن كيكة تتكون من 3 طبقات تحتوي على الكراميل والكريمة والكيك، كما أنها تقدم بكثرة في شهر رمضان الكريم، حيث يشتهر بكثرة تقديم الحلويات اللذيذة بعد تناول وجبة الإفطار، ولكن بالرغم من طعمها وشكلها الشهي إلا أن اسمها يتسم بالغرابة، فما حكاية قدرة قادر؟

يرجع أصل حلوى قدرة قادر لدولة فلسطين، فهم من أكثر الشعوب لديهم مهارة في صناعة الحلويات، فهم يقدمون ألذ حلويات الشعوب العربية، ولديهم طريقة فريدة من نوعها في تحضير قدرة القادر، فتتكون الطبقة الأولى من البيض واللبن والسكر والفانيليا، والثانية من بيض ودقيق ولبن وسكر وزيت والبيكنج بودر والكراميل.

اقرأ أيضًا:

ومع مرور الوقت تطورت حلوى قدرة قادر بإضافة النكهات مثل الشوكولاتة والفراولة والكريمة والقرفة على حسب كل صانع حلوى، فهي من الحلويات التي ترضي أذواق الجميع.

ويرجع تسمية قدرة قادر بهذا الاسم بسبب أنها تتكون من 3 طبقات الكراميل والكيك والكريم كراميل، حيث تختلط المكونات مع بعضها عندما تكون سائلة ولكن بعد إدخالها الفرن تكون كل طبقة منفصلة عن الأخرى بشكل شهي، تثير دهشة الجميع، ليقول أصبحت هكذا" بقدرة قادر "، والمقصود بها  "بقدرة الله".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكاية أكلة.. الكنافة من علاج لـ والي الشام إلى طبق حلوى في رمضان

3 طرق لعمل البسبوسة أحلى من الجاهزة

طريقة عمل الكنافة بالكريم كراميل.. فيديو

بالفيديو.. طريقة عمل الكنافة بالكريم كراميل

طريقة عمل حلويات في البيت ..فيديو

حكاية أكلة.. البسبوسة من أكلة عثمانية عريقة إلى جزء من الترات المصري

ترشيحاتنا

حكاية أكلة.. قدرة قادر حلوى سحرية دهشت صانعها

بعد الثوم والخل.. أفضل 5 خطوات لمواجهة كورونا.. فيديو

ديناميكية الفيروس تراجعت .. طبيب فرنسي شهير: نهاية كورونا اقتربت ولن تحدث موجة ثانية

مشهد خناقة رضوان البرنس وأشقائه يتخطى 5 ملايين مشاهدة في 14 ساعة

حجم عائلي.. تحذير صارم من اتحاد الكرة للحكام تحسبا لعودة الدورى

هيئة كبار العلماء: جواز صلاة العيد في البيوت في ظل الإجراءات الاحترازية لتفشي وباء كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية أكلة.. قدرة قادر حلوى سحرية دهشت صانعها

صوفي تيرنر ترتدي الكمامة خلال حملها.. صور

بجمسبوت لامع .. رزان مغربي تتألق في أحدث ظهور لها