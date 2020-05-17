لإصابة حارس العقار بكورونا.. خضوع النائبة هالة أبو السعد للعزل المنزلي

فيروس كورونا. أعلنت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، عن خضوعها للعزل المنزلي، منذ 10 أيام، وذلك بسبب إصابة أحد أفراد الأمن بالعمارة التي تسكن بها بـ







وقالت النائبة هالة أبو السعد، إنه يتبقى يومان فقط لانتهاء فترة العزل المنزلي ، مشيرةً إلى أنها لم تحضر الجلسات الأخيرm لمجلس النواب.





وأكدت عضو مجلس النواب، أنه لم تظهر عليها ولا على أي فرد من الأسرة أي أعراض خاصة بفيروس كورونا.





وكان مجلس النواب شهد الأسبوع الماضي، أولى ضحايا فيروس كورونا المستجد ، بإصابة النائبة شيرين فراج ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، حيث تم نقلها إلى مستشفى العزل بقصر العيني الفرنساوي.







