لإصابة حارس العقار بكورونا.. خضوع النائبة هالة أبو السعد للعزل المنزلي

أعلنت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، عن خضوعها للعزل المنزلي، منذ 10 أيام، وذلك بسبب إصابة أحد أفراد الأمن بالعمارة التي تسكن بها بـ فيروس كورونا.
وقالت النائبة هالة أبو السعد، إنه يتبقى يومان فقط لانتهاء فترة العزل المنزلي، مشيرةً إلى أنها لم تحضر الجلسات الأخيرm لمجلس النواب.
وأكدت عضو مجلس النواب، أنه لم تظهر عليها ولا على أي فرد من الأسرة أي أعراض خاصة بفيروس كورونا.
وكان مجلس النواب شهد الأسبوع الماضي، أولى ضحايا فيروس كورونا المستجد، بإصابة النائبة شيرين فراج، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، حيث تم نقلها إلى مستشفى العزل بقصر العيني الفرنساوي.
وقال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه بالرغم من إن النائبة شيرين فراج قد حضرت آخر اجتماعات مجلس النواب الأخيرة قبل إصابتها، إلا أنه لم تتم إصابة أي أحد من النواب أو انتقال الفيروس له بعد ثبوت ايجابية تحليلها.
وتابع النائب ياسر عمر، أن جميع النواب قاموا بعمل الاختبارات الأولية للإصابة بفيروس كورونا بعد مخالطتهم النائبة شيرين وثبت سلبية تحاليلهم، حتى النائب الذي كان يجلس بجوارها مباشرة.
وكشف أن ابناء النائبة تم إصابتهم أيضًا بالفيروس عن طريق انتقال العدوى من والدتهم.