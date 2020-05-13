ياسر عمر: جميع أعضاء مجلس النواب يطالبون بعمل تحليل كورونا.. فيديو

قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه على أتم استعداد لعمل تحليل فيروس كورونا موضحًا :" معنديش مشكلة".





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتى، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسي أن جميع أعضاء مجلس النواب يريدون عمل تحليل فيروس كورونا.





وكشف ياسر عمر ، أن جميع النواب يطالبون بعمل تحاليل ووزارة الصحة فى يدها الأمر، ونطالبهم بتوفير المعامل لعمل تحليل لأعضاء مجلس النواب بعد إصابة نائبة بفيروس كورونا.





وكشف، أن جميع النواب ملتزمون بالاجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا، وأنهم يعقدون جلساتهم فى لجنة الشوري وأقصى عدد نواب يحضر هو 40 نائبًا.

ولفت إلى أنهم يعقدون الاجتماعات وهم مرتدون الكمامات، وفى حالة الدخول يتم الكشف على الجميع بكاشف الحرارة وبعد ذلك يتم التعقيم.