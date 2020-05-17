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رياضة

صحيفة تونسية تكشف شروط الزمالك لرحيل فرجاني ساسي

الأحد 17/مايو/2020 - 02:02 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
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محمد السعيد
كشفت صحيفة "تونس الرقمية" شروط نادي الزمالك، للموافقة على رحيل النجم التونسي فرجاني ساسي، خلال الفترة المقبلة.

وذكرت الصحيفة " التونسية"، أن مجلس إدارة الزمالك حدد 3 شروط للموافقة على رحيل فرجاني ساسي، وهم موافقة كارتيرون وتحديد البديل المناسب قبل رحيله، أمام بالنسة للسعر فستقوم إدارة القلعة البيضاء بإجراء حساب مالي لما تحملته خزينة النادي منذ قدوم اللاعب، بالإضافة إلى تحديد ربح النادي من وراء بيعه.

وأضافت الصحيفة، أن هذه الشروط هدفها المحافظة على حقوق نادي الزمالك، وعدم إهدارها.

وشارك فرجاني ساسي مع الزمالك في 11 مباراة في مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، سجل خلالهما هدف وحيد، وصنع مثله.

وتبلغ القيمة التسويقية لفرجاني ساسي 2 مليون جينه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.
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