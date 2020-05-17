AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

البرلمان يوافق على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.. ويحيله لمجلس الدولة

الأحد 17/مايو/2020 - 05:06 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد- ماجدة بدوي
وافق مجلس النواب  نهائيا على  مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي. ويسعى  مشروع القانون لاستكمال سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة و مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية ورفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره، وتعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه وتنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي.


ويتضمن القانون تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار.


ومن أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون إضافة مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع إلى الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون، بحيث تكون خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي.


ومنح المخاطبين بأحكامه فترة مناسبة لتوفيق الأوضاع عبارة عن سنة من تاريخ العمل به و استمرار مجلس إدارة البنك المركزي بتشكيله الحالي وكذلك مجالس إدارات البنوك في مباشرة اختصاصاتها لحين انتهاء مدة كل منها، ويحدد مشروع القانون الطبيعة القانونية للبنك المركزي كجهاز رقابي مستقل.




وقرر مشروع القانون زيادة رأس مال البنك المركزي إلى عشرين مليار جنيه بما يعزز من قدرته على مباشرة اختصاصاته.


وأضاف مشروع القانون بعض الاختصاصات والوسائل المستحدثة التي تمكن البنك المركزي من تحقيق أهدافه، مثل حماية حقوق العملاء وتعزيز المنافسة والقيام بأنشطة الإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق المالية الحكومية.


وحدد مشروع القانون شروط وضوابط قيام البنك المركزي بتقديم التمويل للجهات التي يساهم فيها، وفي عمليات منح السيولة الطارئة، ونظم مشروع القانون آلية تعيين المحافظ طبقًا للإجراءات الدستورية المقررة لرؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.


كما تضمن إعادة تنظيم تشكيل واختصاصات وآلية عمل مجلس إدارة البنك المركزي باعتباره السلطة العليا في البنك المركزي، زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي غير التنفيذيين، وإضافة شروط جديدة في أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي تكفل استقلاليتهم وحيدتهم وتجنب تعارض المصالح.


وتناول مشروع القانون تنظيم دور البنك المركزي باعتباره مستشارًا ووكيلًا ماليًا عن الحكومة، وضوابط تغطية العجز الموسمي في الموازنة العامة.


ونظم مشروع القانون شروط وإجراءات ترخيص البنوك وفورع البنوك الأجنبية ومكاتب التمثيل، حيث تم زيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك إلى خمسة مليارات جنيه والفروع إلى مائة وخمسين مليون دولار أمريكي.


واستحدث مشروع القانون نظامًا جديدًا لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة بهدف الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وحماية مصالح وأموال المودعين، وترتيب أولوية استنداء الديون.


واستحدث مشروع القانون شروط وإجراءات الترخيص لمشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وقواعد تشغيل كل منها، والتزامها بتوفير الحماية للأنظمة الإلكترونية المستخدمة، ونهائية التسويات التي تقوم بها، وإشراف ورقابة البنك المركزي عليها.


وجدد مشروع القانون الإطار القانوني لنظام الصرف الأجنبي وإدارته بما يكفل استقرار سوق النقد من خلال تنظيم ترخيص وضوابط عمل شركات الصرافة وتحويل الأموال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دعما للإصلاح الاقتصادي.. قانون المركزي الجديد بمناقشات النواب.. الإثنين المقبل

الطوارئ و3 مشروعات بقوانين وبيان لرئيس الحكومة.. ماذا ينتظر البرلمان الأسبوع المقبل؟

منها زيادة رأس المال لـ20 مليار جنيه.. أبرز مواد مشروع قانون البنك المركزي قبل مناقشته

مع طرحه برلمانيًا..20 معلومة عن مشروع قانون البنك المركزي الجديد

عبد العال يفتتح الجلسة العامة للبرلمان

البرلمان يناقش قانون البنك المركزي والجهاز المصرى الجديد.. اليوم

ترشيحاتنا

حقيقة إلغاء الدوري المصري.. تفاصيل جديدة

هيئة كبار العلماء: جواز صلاة العيد في البيوت في ظل الإجراءات الاحترازية لتفشي وباء كورونا

مدبولي: وقف كافة وسائل النقل الجماعي من الأحد المقبل وحتى الجمعة

شيخ الأزهر: لو لم يكن في القرآن غير هذه الآية لكانت كافية على صدقه.. فيديو

تأكيدا لانفراد "صدى البلد" .. رئيس الوزراء : لا حظر كاملا في العيد .. تأجيل امتحانات الثانوية العامة .. عدم السماح بإقامة صلاة العيد

وزير التعليم العالي: امتحانات الجامعات والمعاهد أول يوليو المقبل

AdvertisementS

في ذكرى وفاة وردة.. تعرف على سر منعها من دخول مصر

موعد الحظر في أسبوع العيد.. مدبولي يعلن آخر القرارات الخاصة بأزمة كورونا

بعد قليل .. بيان عاجل من هيئة كبار العلماء عن صلاة العيد في ظل وباء كورونا

خلال ساعات.. الحكومة تحسم الجدل حول فرض حظر التجول الشامل في العيد

بأسعار أقل من القاهرة بــ41 ألف جنيه.. الإسكان تطرح شققا بالصعيد ومطروح عقب عيد الفطر

مجلس الوزراء: علينا التعايش مع فيروس كورونا.. فيديو

رئيس الوزراء: غلق جميع المحلات والمولات والشواطئ والحظر من الـ 5 عصرًا من الأحد المقبل لـ 6 أيام

الأوقاف: نقل صلاة العيد عبر الإذاعة والتليفزيون من مسجد السيدة نفيسة

برئاسة مدبولي.. العليا لإدارة أزمة كورونا تجتمع لتحديد إجراءات عيد الفطر

وزير التعليم العالي: امتحانات الجامعات والمعاهد أول يوليو المقبل

هيئة كبار العلماء: جواز صلاة العيد في البيوت في ظل الإجراءات الاحترازية لتفشي وباء كورونا

الكاف يزف بشرى سارة لـ الأهلي والزمالك وبيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منها للحامل.. 10 فوائد لتناول الخوخ

وفاة والد الفنانة اللبنانية جيسي عبده في حريق .. تفاصيل

بدمج الأسود مع الأحمر.. نسرين طافش بإطلالة محتشمة