زحام شديد وتجمعات على كورنيش الإسكندرية قبل أذان المغرب ..فيديو

شهد كورنيش إسكندرية، زحاما شديدا قبل دقائق من أذان المغرب فى تجاهل واضح لخطورة التجمعات بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتزاحم المواطنون في مكان واحد بطريقة غير مبررة، في مخالفة لتعليمات الوقاية من كورونا.





وناشدت الحكومة، المواطنين، عدم الخروج من المنزل، طبقا لقرارات وزارة الصحة للحد من انتشار الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





وقال "مدبولي"، إنه سيتم استمرار فرض حظر تجول خلال الأسبوع العيد وتبدأ من الساعة 5 مساء للحد من انتشار فيروس كورونا.





وهذا ملخص قرارات رئيس الوزراء اليوم:





- التوافق على إذاعة صلاة العيد من أحد المساجد في الدولة، وستكون قاصرة على العاملين بالمسجد، وسيشاهدها المواطنون عبر التليفزيون ووسائل الإعلام.





- ارتداء الكمامة إجباري بدءا من أول يونيو وعقوبات صارمة لمن لا يرتديها في الأماكن العامة.





- موعد الحظر خلال فترة العيد سيكون من الساعة 5 مساء الأحد القادم إلى 6 صباحا، مؤكدا أنه سيتم وقف كافة وسائل النقل الجماعي من الأحد المقبل وحتى الجمعة وإيقاف وسائل النقل الجماعي .





- تم التوافق على عقد امتحانات الثانوية العامة في 21 يونيو وأشار إلى أن سيكون هناك 14 طالب في كل لجنة بحد أقصى ، ولن يسمح بدخولهم الامتحانات بعد التاسعة صباحا .





- اعتبارا من النصف الثاني من شهر يونيو حسم آليات عودة دور العبادة، وإقامة بعض الشعائر، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الاحترازية.





- الدولة ستشجع كل المصانع المصرية على تصنيع الكمامات المصنوعة من الأقمشة لارتدائها من جانب المواطنين خلال الفترة المقبلة، وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم التوافق على عودة الحياة، وتابع: "لابد أن يتعايش المواطن وسيكون ارتداء الكمامة في أماكن عامة أو أماكن بها تكدسات، إجباريا".





- حظر التجوال من الخامسة في أسبوع العيد وبعد العيد ولمدة اسبوعين يبد أ من الثامنه