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رياضة

الدوري الألماني..بافرد يحرز الهدف الثاني لبايرن ميونخ في شباك يونيون برلين..فيديو

الأحد 17/مايو/2020 - 07:58 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أحرز بايرن ميونخ الهدف الثاني في شباك يونيون برلين في المواجهه التي تجمع بين الفريقين خلال الجولة السادسو والعشرين من الدوري الألماني الممتاز.

وبدأ اللقاء بإستحواز كامل من بايرن ميونخ على مستوى خط الوسط دون وجود خطورة على مرمى الفريق الأخر.

وجاء أول تهديد في اللقاء بعد هجمة سريعة للبايرن من الجهة اليمنى تصل الى بافارد المتقدم ليرسل عرضية يبعدها دفاع ينيون بيرلين.

وأشهر حكم اللقاء الكارت الأصفر في وجه اللاعب كريستوفر لينز مدافع ينيون بيرلين في الدقيقة الثانية عشر من زمن الشوط الأول.

ثم هدد البايرن مرى يونين برلين مرة أخرى بعد انطلاقة من ديفيز من الجهة اليسرى يمرر الى جنابري على حدود منطقة الجزاء الذي يسدد مباشرة كرة تصطدم بالدفاع وتخرج رمية تماس.

وأحرز مولر مهاجم الفريق البفاري هدفا في الدقيقة السابعة عشر لكن ألغاه حكم اللقاء بداعي التسلل بعدما تأكد من الفار.

وفي الدقيقة 40 جاء هدف التقدم للبايرن عن طريق ركلة جزاء سددها روبيرت ليفاندويسكي بكل هدوء في الزاوية اليمنى محرزا التقدم للفريق البافاري.

وعزز بايرن ميونخ النتيجة وأحرز الهدف الثاني عن طريق ركلة ركنية من الجهة اليمنى ينفذها كيميتش بعرضية رائعة داخل منطقة الجزاء ليحولها بافارد بالرأس لتسكن الزاوية اليمنى للشباك.

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