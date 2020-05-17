جمال سليمان يكشف سر قوة المسلسلات التاريخية السورية عن المصرية.. فيديو

قال الفنان السوري جمال سليمان، إن الدراما الإجتماعية فى مصر أقوى من مثيلتها فى سوريا.

جاء ذلك خلال استضافة جمال سليمان فى حلقة اليوم مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس".

وأضاف الفنان جمال سليمان، أن الدراما التاريخية فى سوريا أقوى بكثير من الدراما التاريخية فى مصر، لافتا إلى أن الحصول على تراخيص في دمشق لعمل المسلسلات التاريخية أسهل من مصر.

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وتابع الفنان السورى، "هنا فى مصر يتم تصوير المسلسلات التاريخية داخل الاستديوهات، بينما فى سوريا يتم تصوريها فى الاماكن التاريخية داخل سوريا وخارجها مثل المغرب".