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تعليم

مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2020 : العملي 27 يونيو .. والنظري 25 يوليو

الأحد 17/مايو/2020 - 10:36 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســــمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن مواعيد الامتحانات العملية والتحريرية  للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2019/2020.


وقالت وزارة التربية والتعليم : تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية العملية يوم السبت 27 يونيو 2020 وتنتهي يوم الاثنين 30 يوليو 2020.


وأوضحت الوزارة أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية يوم السبت 25 يوليو 2020 وتنتهي يوم الخميس 13 اغسطس 2020 .


وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية سوف يتخللها اجازة عيد الاضحى المبارك.
 

وعلى جانب آخر أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تأجيل موعد بدء امتحانات الثانوية العامة لمدة أسبوعين لتبدأ في 21 يونيو المقبل، بدلا من الموعد المعلن مسبقا والذي كان مقررا 7 يونيو؛ وذلك لأكثر من سبب أهمها سلامة الطلاب، مُوضحًا أنه يتم العمل على إحكام إجراءات التأمين والتطهير قبل بدء الامتحانات.

مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2020 : العملي 27 يونيو .. والنظري 25 يوليو
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