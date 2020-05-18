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رئيس جامعة عين شمس: المدينة الجامعية استقبلت 80 مصابا بـ كورونا.. المتيني يكشف عدد حالات مصابي كورونا بمستشفى العبور

الإثنين 18/مايو/2020 - 03:31 ص
رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس
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حسام الفقي
  • رئيس جامعة عين شمس: المدينة الجامعية استقبلت 80 مصابا بـ كورونا
  • المتيني يكشف عدد حالات مصابي كورونا بمستشفى العبور
  • رئيس جامعة عين شمس :غدا سوف نستقبل أول فوج من العائدين بدولة الامارات


قال الدكتور محمود المتيني، رئيسجامعة عين شمس، إن المدينة الجامعية بدأت منذ أكثر من 10 أيام في استقبال مصابي فيروس كورونا المستجد الحالات البسيطة التي لا يتجاوز أعمارهم الـ 50.

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وأضاف الدكتور محمود المتيني، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه تم حتى الآن استقبال 80 حالة من مصابي فيروس كورونا، منوها بأن المدينة الجامعية مجهزة بـ 1200 سرير مجهز ونستقبل المرضي من جيمع أنحاء الجمهورية الذين لا تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا ولكن تحاليلهم إيجابية.

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وأكد رئيس جامعة عين شمس، أن المدينة الجامعية توفر لهم كل سبل الرعاية الكاملة من حيث الرعاية الصحية وأطقم طبية كاملة ومأكل ومشرب بالمجان، وأن الأطباء هم خط الدفاع الأول، وأيضا طاقم التمريض والإداريين، مشيرا إلى أن عدد الأطباء 7، وعدد طاقم التمريض 40، بينما الإدرايون وعمال النظافة يتخطي عددهم 15.

كان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أكد أن تجهيزات المدن الجامعية ستكون على أعلى مستوى بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وخلال أيام قليلة تم تجهيز عدد من المدن الجامعية لإعطاء فرصة لمستشفيات العزل لاحتواء الحالات الخطرة التى تحتاج عناية أكبر، مشددًا على أن القوات المسلحة لها دور بارز فى أزمة «كورونا» مع كل مؤسسات الدولة.


قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس إن مستشفى العبور خصص للعزل الصحي إبريل الماضي وتم استقبال 220 مصابا بفيروس كورونا وتم تعافي 120 مصابا تحولت نتائج تحليلهم من إيجابية إلى سلبية .

وأضاف الدكتور محمود المتيني خلال حواره مع صدى البلد أن نسبة الشفاء بمستشفى العبور تتخطى 75% منوها إلى أن مستشفى العزل خاص بهيئة أعضاء التدريس والطلاب والعاملين ايضا وفي حالة توافر أسرة يمكن أن نستقبل اي حالة. مشيرا الي ان الجامعة بها 15 ألف عضو هئية تدريس وايضا 45 ألف موظف وعدد الطلاب يتخطي 200 الف .

وِأشار رئيس جامعة عين شمس الى ان مستشفي العبور يحتوي على 200 سرير بها 110 أسرة خاص بالعزل و40 غرفة رعاية مركزة و40 جهاز تنفس صناعي مضيفا ان عدد حالات الوفاة 11 حالة من بينهم 4 حالات كانوا يعانون من مضاعفات ما بعد الجراحة وتم تحويلهم الي مستشفى العبور وهم في حالة متأخرة .


وأكد  انه يتم تغيير الطاقم الطبى بالمستشفى كل 14 يوما، ففى كل فترة 14 يوما يتم تغيير 14 طبيبا وممرضا من الـعدد الموجود داخل المستشفى وهو يتخطى 100  طبيب وممرض وإداري. 


قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس انه تم تخصيص المدينة الجامعية للطالبات لاستقبال المصريين العائدين من الخارج ضمن تحديات ومواجهة فيروس كورونا ودور الجامعة للتصدي للفيروس المنتشر .

وأضاف رئيس جامعة عين شمس انه غدا  الموافق 19مايو 2020سوف نستقبل اول فوج من دولة الامارت الشقيقة من أبنائنا العالقين وتم تجهيز المدينةالجامعية  من حيث النظافة والصيانة لجميع المباني السكنية والغرف والمطعم وغيرها من الملحقات وما بها من تجهيزات على أعلى مستوى.



حيث أشاد الدكتور محمود المتيني بدور وزارة التضامن بمشاركة الجامعة في احتياجات المدينة الجامعية من حيث الطعام وفرش المدينة سوف يتم كل هذا مجانا وسوف يتم الرعاية الكاملة لهم .

الجدير بالذكر أجرى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جولة تفقدية بالمدينة الجامعية بجامعة عين شمس للطالبات بمنطقة مصر الجديدة، رافقه خلال الجولة  الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور  عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور  أيمن صالح المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ومحمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.
حيث أجرى وزير التعليم العالي والبحث العلمي جولة تفقدية لجميع مباني المدينة الجامعية، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال المصريين العائدين من الخارج.

مع وجود كل الخدمات التي يحتاج إليها أبناء مصر العائدين من الخارج من تغذية ووسائل ترفيهية وغيرها.

وكانت جامعة عين شمس قد أجرت صيانة شاملة للمدينة الجامعية بنات منذ العام الماضي وفق خطة زمنية تم تنفيذها على عدة مراحل متتالية حتى تكون مجهزة على أعلى مستوى لخدمة طالبات الجامعة، وحاليًا تقوم بدورها في استقبال أبناء مصر العائدين من الخارج وخدمة الوطن في ظل الظروف الصحية الطارئة التي يشهدها العالم حاليًا في مواجهة جائحة كورونا المستجد.
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