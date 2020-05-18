رئيس جامعة عين شمس: المدينة الجامعية استقبلت 80 مصابا بـ كورونا

المتيني يكشف عدد حالات مصابي كورونا بمستشفى العبور

رئيس جامعة عين شمس :غدا سوف نستقبل أول فوج من العائدين بدولة الامارات









جامعة عين شمس، إن المدينة الجامعية بدأت منذ أكثر من 10 أيام في استقبال مصابي فيروس كورونا المستجد الحالات البسيطة التي لا يتجاوز أعمارهم الـ 50. قال الدكتور محمود المتيني، رئيس





أقرأ ايضا :





وأضاف الدكتور محمود المتيني، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه تم حتى الآن استقبال 80 حالة من مصابي فيروس كورونا، منوها بأن المدينة الجامعية مجهزة بـ 1200 سرير مجهز ونستقبل المرضي من جيمع أنحاء الجمهورية الذين لا تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا ولكن تحاليلهم إيجابية.





أقرأ ايضا :









وأكد رئيس جامعة عين شمس، أن المدينة الجامعية توفر لهم كل سبل الرعاية الكاملة من حيث الرعاية الصحية وأطقم طبية كاملة ومأكل ومشرب بالمجان، وأن الأطباء هم خط الدفاع الأول، وأيضا طاقم التمريض والإداريين، مشيرا إلى أن عدد الأطباء 7، وعدد طاقم التمريض 40، بينما الإدرايون وعمال النظافة يتخطي عددهم 15.

كان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أكد أن تجهيزات المدن الجامعية ستكون على أعلى مستوى بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وخلال أيام قليلة تم تجهيز عدد من المدن الجامعية لإعطاء فرصة لمستشفيات العزل لاحتواء الحالات الخطرة التى تحتاج عناية أكبر، مشددًا على أن القوات المسلحة لها دور بارز فى أزمة «كورونا» مع كل مؤسسات الدولة.









قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس إن مستشفى العبور خصص للعزل الصحي إبريل الماضي وتم استقبال 220 مصابا بفيروس كورونا وتم تعافي 120 مصابا تحولت نتائج تحليلهم من إيجابية إلى سلبية .





وأضاف الدكتور محمود المتيني خلال حواره مع صدى البلد أن نسبة الشفاء بمستشفى العبور تتخطى 75% منوها إلى أن مستشفى العزل خاص بهيئة أعضاء التدريس والطلاب والعاملين ايضا وفي حالة توافر أسرة يمكن أن نستقبل اي حالة. مشيرا الي ان الجامعة بها 15 ألف عضو هئية تدريس وايضا 45 ألف موظف وعدد الطلاب يتخطي 200 الف .





وِأشار رئيس جامعة عين شمس الى ان مستشفي العبور يحتوي على 200 سرير بها 110 أسرة خاص بالعزل و40 غرفة رعاية مركزة و40 جهاز تنفس صناعي مضيفا ان عدد حالات الوفاة 11 حالة من بينهم 4 حالات كانوا يعانون من مضاعفات ما بعد الجراحة وتم تحويلهم الي مستشفى العبور وهم في حالة متأخرة .



وأكد انه يتم تغيير الطاقم الطبى بالمستشفى كل 14 يوما، ففى كل فترة 14 يوما يتم تغيير 14 طبيبا وممرضا من الـعدد الموجود داخل المستشفى وهو يتخطى 100 طبيب وممرض وإداري.







