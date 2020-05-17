انفوجراف.. اليوم أعلى معدل إصابات وتعافٍ لـ مصابي كورونا

أعلنت وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، ارتفاع الحالات المصابة بـ فيروس كورونا. وجاء اعلي معدل اصابات وشفاء منذ بداية الجائحة اليوم 17 مايو بواقع 510 حالات مصابة، و 222 حالة شفاء، وأعلي معدل للوفيات يوم 28 ابريل 22 حالة.





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وجاءت أرقام وإحصائيات كورونا اليوم الموافق 17 مايو كالتالي:





الحالات الجديدة: 510

الحالات التي تم تحول نتائج تحليلها من إيجابية إلى سلبية: 3742





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الوفيات الجديدة: 18

عدد حالات الشفاء (الخروج حتى الآن): 3172

إجمالي الوفيات: 630

إجمالي أعداد المصابين: 12229