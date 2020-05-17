AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

انفوجراف.. اليوم أعلى معدل إصابات وتعافٍ لـ مصابي كورونا

الأحد 17/مايو/2020 - 11:46 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
Advertisements
محمد غالي

أعلنت وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، ارتفاع  الحالات المصابة بـ فيروس كورونا. وجاء اعلي معدل اصابات وشفاء منذ بداية الجائحة اليوم 17 مايو بواقع 510 حالات مصابة، و 222 حالة شفاء، وأعلي معدل للوفيات يوم 28 ابريل 22 حالة.


 اقرأ أيضا الصحة: تسجيل 510 إصابات جديدة بـ كورونا.. و18 حالة وفاة

 

وجاءت أرقام وإحصائيات كورونا اليوم الموافق 17 مايو  كالتالي:


الحالات الجديدة:  510

 

الحالات التي تم تحول نتائج تحليلها من إيجابية إلى سلبية: 3742


اقرأ أيضا بعد تحويلها لمستشفيات عزل.. الصحة تحسم الجدل حول مصير مرضى الصدر والحميات


الوفيات الجديدة: 18

 

عدد حالات الشفاء (الخروج حتى الآن): 3172

 

إجمالي الوفيات: 630

 

إجمالي أعداد المصابين: 12229

انفوجراف.. اليوم أعلى معدل إصابات وتعافٍ لـ مصابي كورونا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إنفوجراف | الصحة: 1450 مصابًا و94 إجمالي الوفيات

انفوجراف.. الصحة تسجل 1560 مصابا بفيروس كورونا و103 إجمالي الوفيات

إنفوجراف.. الصحة: ارتفاع غير مسبوق بالوفيات وإجمالي المصابين 1794

عداد كورونا في مصر.. تسجيل أعلى معدل إصابة يومي منذ تفشي الفيروس

عداد كورونا اليوم الجمعة.. تسجيل أعلى معدل إصابات.. والوفيات متوسطة

انفوجراف كورونا: الصحة 3659 إصابة.. 276 إجمالي الوفيات

ترشيحاتنا

سيرين عبد النور تتألق بجلسة تصوير تبهر الجمهور

لخفض السكر .. تناول هذا الطبق يوميا لمدة 3 شهور

قرار عاجل من أشرف بنشرقي بشأن مصيره مع الزمالك

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 بعد التعديل وفقا للمواعيد الجديدة

أعلى إصابات وحالات شفاء.. مصر تسجل رقما قياسيا منذ تفشي كورونا

قرار جديد من وزارة الأوقاف بشأن صلاة العيد .. تعرف عليه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد السماح باستخدامها.. طرق غسل وتعقيم الكمامة القماش

سيرين عبد النور تتألق بجلسة تصوير تبهر الجمهور

قبل شراء الكمامة القماش.. اختبار يكشف مدى جودة الكمامة في الحماية من كورونا