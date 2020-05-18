تعليق ساخر لـ حمادة عبداللطيف لعدم حصول الزمالك على لقب نادي القرن.. فيديو

سخر حمادة عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، من عدم اعلان النادي الزمالك بطلًا للقرن الماضي في أفريقيا.





وقال عبداللطيف في مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" طول عمري عارف أن 9 أكتر من 7.. لكن واضح فيه ناس عايزة تغير نظريات عالم الرياضيات فيثاغورث".





ولام عبداللطيف المجالس السابقة للزمالك على عدم فتح ملف نادي القرن وعدم المطالبة بحقوق النادي الأبيض.



