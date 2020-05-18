تعليق ساخر لـ حمادة عبداللطيف لعدم حصول الزمالك على لقب نادي القرن.. فيديو

سخر حمادة عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، من عدم اعلان النادي الزمالك بطلًا للقرن الماضي في أفريقيا.
وقال عبداللطيف في مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" طول عمري عارف أن 9 أكتر من 7.. لكن واضح فيه ناس عايزة تغير نظريات عالم الرياضيات فيثاغورث".
ولام عبداللطيف المجالس السابقة للزمالك على عدم فتح ملف نادي القرن وعدم المطالبة بحقوق النادي الأبيض.
أكد مرتضى منصور في فيديو بثه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الزمالك سيرفع عددا من القضايا الهامة أبرزها قضية "نادي القرن".
يأتي هذا من أجل إعادة فتح ملف نادي القرن الإفريقي في القرن العشرين.
الجدير بالذكر أن النشاط الرياضي متوقف حاليا في مصر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الأخيرة.