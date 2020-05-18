محافظ الإسكندرية يكشف عن إجراءات قاسية خلال عيد الفطر المبارك.. فيديو

قال اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية, إن سيتم تطبيق إجراءات قاسية داخل المحافظة خلال أيام عيد الفطر المبارك للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف اللواء محمد الشريف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" الفضائية, أنه ملتزم بتطبيق كافة الاجراءات التي أعلنها رئيس الوزراء اليوم خلال فترة العيد.

وتابع محافظ الاسكندرية, أنه سيتم إغلاق كافة الشواطئ والمنتزهات العامة والخاصة والتأكد من عدم وجود تجمعات بشرية علي كورنيش البحر.

وأوضح اللواء محمد الشريف, أنه تم إرسال خطابات الي 43 قرية سياحية تابعة لمحافظة الاسكندرية بالالتزام الكامل بتعليمات رئيس الوزراء.

وأشار إلي أن, ممنوع نهائيا التجمعات علي الكورنيش أو حمامات السباحة داخل القري وذلك تجنبا لانتشار فيروس كورونا بين المواطنين.