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حوادث

مصرع شخص في مشاجرة بالأسلحة في أسيوط.. لن تصدق السبب

الإثنين 18/مايو/2020 - 03:02 ص
مصرع شخص في مشاجرة
مصرع شخص في مشاجرة بالأسلحة في أسيوط.. لن تصدق السبب
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إيهاب عمر
لقى شخص مصرعه، وأصيب آخر، عقب مشاجرة بقرية الشنابلة التابعة لمركز ابنوب في أسيوط بين عائلتين بسبب خلاف علي ركنة تروسيكل.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ من اهالي قرية الشنابلة بنشوب مشاجرة بالشوم والاسلحة النارية بين عائلة الهدايدة وبيت سيد فهمي.

وتبين أن المشاجرة  بسبب خلاف علي ركنة تروسيكل، ووقع مصاب وقتيل.

وبالانتقال والمعاينة الأولية تبين  مصرع "محمود .م.ع" 50 سنة، بطلق ناري وإصابة "سعد. م ع" وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى ابنوب.

 ونجحت قوات الأمن من السيطرة علي المشاجرة ، وجرى تحرير المحضر اللازم.
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