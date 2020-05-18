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فن

خيانة عهد الحلقة 24 .. حلا شيحة تطلب من طليقها الرجوع إليه

الإثنين 18/مايو/2020 - 04:13 ص
حلا شيحة
حلا شيحة
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آيه عاطف
شهدت الحلقة 24 من مسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسرا، العديد من الأحداث المشوقة، وذلك أثناء عرضها ضمن الأعمال الفنية للموسم الرمضاني 2020.

قامت يسرا، بالذهاب إلى شقة جومانا مراد، للقاء الديلر الذي يتعاملان معه، وكان يراقبها بيومي فؤاد، لمعرفه ما يدور في بالها وما تخطط له لكنه لم يتوصل لشئ.

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زارت حلا شيحة "فرح" طليقها، عزت وطلبت منه الرجوع اليها مجددا بشرط تطليق زوجته الثانية لكنه رفض طلبها وقام بطردها خارج المنزل بطريقة مهينة.

يذكر أن تيام مصطفى قمر، كان اعترف لـ عمته يسرا، "عهد" بخيانة والدته "عبير صبري" لوالده، ولكنها أخبرته ألا يخبر أي شخص بهذا الحديث.

مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا بجانب كل من الفنانة حلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبرى وخالد سرحان، وتأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

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