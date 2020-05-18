الصين تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت السلطات الصينية ، اليوم الإثنين، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.





واستأنفت الصين الحياة الطبيعية والنشاط الاقتصادي بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية ، وسط احتواء متزايد لوباء فيروس "كورونا " الجديد (كوفيد-19)، حيث إن أغلب حالات الإصابة الجديدة التي يتم تسجيلها منذ أكثر من شهر إما فردية أو وافدة من الخارج.





ووفقا لأحدث حصيلة للجنة الوطنية للصحة في الصين ، فإن إجمالي أعداد المصابين منذ اندلاع الوباء بلغ 82947 شخصا، وعدد الوفيات 4634، والمتعافين 78227 شخصا، فيما مايزال نحو 100 شخص يتلقون العلاج في المستشفيات.





وفيما تعد الصين قاعدة إنتاج عالمية ومركزا صناعيا مهما وتحتل مكانة مهمة في السلسلة الصناعية العالمية وسلسلة التوريد، فإنه ينظر إلى استئناف الإنتاج في البلاد على أنه مؤشر مهم لتخفيف الصعوبات الاقتصادية العالمية التي سببها الوباء، وتقديم مساهمات مهمة للحفاظ على استقرار السلسلة الصناعية العالمية وسلسلة التوريد.





وفي هذا السياق، قال مدير عام فرع شركة "Sintered Metal Company" اليابانية في الصين "ما قند"– في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، خلال جولة لتفقد استئناف مجموعة من المصانع والشركات العالمية نشاطها في العاصمة (بكين)- إن الشركة يعمل بها 6200 شخص، وانتهجت إجراءات صارمة للغاية منذ إعلان الحكومة الصينية حالة اندلاع الوباء، والتي تزامنت مع أهم عطلة سنوية صينية (عيد الربيع) التي تشهد أكبر هجرة موسمية داخلية للم شمل الأسر في الصين.