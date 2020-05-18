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أخبار العالم

تسجيل 4.8 مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم

الإثنين 18/مايو/2020 - 05:26 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
كشفت عدد من وسائل الإعلام العالمية، وصول الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 4.8 مليون إصابة حول العالم. 

وعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عن اقتراب الوفيات في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا المستجد من تسجيل 90 ألف وفاة. 

ووفقا للجامعة الأمريكية، فإن الولايات المتحدة سجلت حتى الان مليون و486376 إصابة بفيروس كورونا المستجد، كما سجلت 89 ألفا و550 حالة وفاة بسبب الفيروس. 

تشمل الأرقام حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وغيرها من الأراضي الأمريكية ، بالإضافة إلى الحالات التي أعيدت إلى الوطن.

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الاثنين، ارتفاع اعداد وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة الأمريكية.
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