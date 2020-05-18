لحاملي بطاقة صحية الكترونية .. مجموعة جزر الكناري تخطط لعودة السياحة الدولية

قال الدكتور سعيد البطوطى المستشار الاقتصادى بمنظمة السياحة العالمية ان المنظمة اختارت جزر الكناري لاختبار أول رحلة آمنة، بحمل المسافرون ملفًا شخصيًا رقميًا على شكل تطبيق على هواتفهم الذكية، حيث يتم تحميل بياناتهم الطبية من خلال مؤسسة طبية معتمدة من قبل وزارة الصحة الإسبانية.





اشار البطوطى الى انه بالفعل تقوم شركة إسبانية حاليًا بتطوير بطاقة صحية رقمية خاصة سوف يحملها الأشخاص تسمى "Hi + Card App" بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية UNWTO. مع التطبيق والبيانات التي تم تحميلها يمكن للمسافرين أن يبرهنوا على أنهم أشخاص خاليين من الفيروس ويمكن أيضًا السماح لشركات الطيران زيادة سعة رحلاتها بفضل هذا الملف الرقمي.





اوضح المستشار الاقتصادى بمنظمة السياحة العالمية انه وبالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، ترغب جزر الكناري أيضًا في إنشاء مركز أبحاث مركزي لتطوير واختبار بروتوكولات أمنية جديدة. ولهذه الغاية تقوم مجموعات العمل بتحليل المجالات المختلفة لسلسلة القيمة السياحية.





وقال مكتب السياحة في جزر الكناري أن الهدف على المدى المتوسط هو تنفيذ الاستراتيجيات المشتقة من مؤسسة الأبحاث للضيوف المحليين في بداية موسم الصيف الحالي.





افاد ان جزر الكناري تخطط التركيز على السياحة المحلية خلال موسم الصيف الحالي واستقبال السياح الدوليين مرة أخرى اعتبارًا من الخريف والعودة إلى طاقتهم الكاملة في فصل الشتاء.





واستطرد قائلا: من أجل تحقيق الرؤية الطموحة خصصت منظمة السياحة العالمية إدارة للابتكار والتحول الرقمي بالإضافة إلى فريق للاتصال والبحوث، ووفقًا لنتائج مجموعات العمل تلك تأمل في الحصول على توصيات محددة للعمل من أجل تعميمها على الوجهات السياحية الأخرى.



