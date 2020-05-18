قطر تسجل 1365 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الإثنين، تسجيل 1,365 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وفي وقت سابق أعلنت السلطات القطرية عقوبة تصل إلى السجن لثلاثة لسنوات أو الغرامة بنحو 55 ألف دولار، لأولئك الذين لا يلتزمون بارتداء الأقنعة الواقية التي أصبحت إلزامية وفق وسائل إعلام رسمية، وذلك بعد تفاقم أزمة فيروس كورونا في البلاد.
ويظهر معدل الإصابات اليومي في قطر منحى تصاعديا في الأسابيع الأخيرة، فبعد كانت تسجل مئات الأصابات بشكل يومي، بدأت تسجل أكثر من ألف في الأسبوع الأخير.
وتضاعفت الأرقام في قطر مرة كل 8 أيام خلال شهر أبريل، لتصبح مثل إسبانيا وقبل إيطاليا، وفقا لمقياس عدد الإصابات بالنسبة إلى عدد السكان.