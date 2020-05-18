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اقتصاد

البنك الأوروبى: سندات NUCA مصر تفوز بـ "صفقة التوريق لعام 2020- إفريقيا"

الإثنين 18/مايو/2020 - 03:58 م
البنك الأوربي
البنك الأوربي
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ولاء عبد الكريم

فازت سندات صادرة عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر ، والتي استثمر فيها البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) بمبلغ 500 مليون جنيه مصري (ما يعادل 29 مليون يورو) ، بجائزة "صفقة العام 2020 - إفريقيا" في فئة التوريق من قبل The Banker ، وهي نشرة شقيقة لصحيفة فاينانشال تايمز.

تحتفل صفقات العام المصرفي للعام 2020 بأكثر المعاملات المصرفية الاستثمارية إثارة للإعجاب عبر مجموعة واسعة من أسواق رأس المال العالمية.

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تم ترتيب حجم الإصدار الذي تم منحه وهو 4 مليار جنيه مصري من قبل شركة سروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية وبنك مصر ، حيث كان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مشاركًا رئيسيًا والمستثمر الدولي الوحيد الذي شارك في العرض.

وكانت هذه ثاني صفقة في إطار برنامج العملة المحلية بقيمة 10 مليار جنيه من قبل NUCA بهدف تنويع مصادر تمويلها والحصول على بديل مرن وفعال من حيث التكلفة للتمويل المصرفي التقليدي. تعتبر الأموال التي تم جمعها مؤثرة بشكل خاص ، حيث شرعت NUCA في خطة استثمارية طموحة لتطوير عدد من المدن الجديدة لاستيعاب عدد السكان المتزايد في مصر بعيدًا عن الشريط الضيق من دلتا النيل. سيساعد ذلك على تحفيز الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل جديدة للسكان المحليين.

في المجموع ، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 1.5 مليار جنيه مصري (ما يعادل 88 مليون يورو) في البرنامج.

قالت سو باريت ، رئيس البنية التحتية في تركيا والشرق الأوسط وإفريقيا من EBRD: “نهنئ بحرارة شركائنا المصريين على الفوز بهذه الجائزة المرموقة ويسعدنا أننا تمكنا من لعب دور مهم في هذا البرنامج الناجح. وسوف يدعم برنامج السندات التاريخي هذا تعميق أسواق رأس المال بالدين المحلي في مصر ، ويسهم في التنويع الذي تشتد الحاجة إليه لأصول الجنيه المصري القابلة للاستثمار لقاعدة المستثمرين المؤسسيين المحليين والدوليين.

قامت NUCA بتطوير أكثر من 20 مدينة ، بدعم قوي من القطاع الخاص بما في ذلك المطورين والمقاولين. تتمثل استراتيجية NUCA في تطوير مدن جديدة على الأراضي الصحراوية وإعادة توزيع السكان بعيدًا عن دلتا النيل ، وتحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.


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