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أخبار البلد

بسبب محامية مصابة بكورونا.. نقيب المحامين يتواصل مع وزيرة الصحة

الإثنين 18/مايو/2020 - 04:46 م
رجائى عطية نقيب المحامين
رجائى عطية نقيب المحامين
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عبدالوكيل ابوالقاسم
 تواصلت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان هاتفيًا مع رجائي عطية نقيب المحامين بشأن المحامية أمال ربيع، التي أبلغ عن حالتها صباح اليوم الاثنين خلال اتصال هاتفي دار بينهما. 


وجاء مضمون المكالمة الهاتفية الصادرة من وزيرة الصحة لنقيب المحامين كالآتي: أنه إيماءً إلى حالة الزميلة المحامية أمال ربيع فقد تم التواصل معها.

وتابعت: أوضحت أنها تشكو من الصدر، وجرى ترتيب إرسالها إلى مستشفى الصدر لأخذ مسحة للعينة، وتم الاتصال بمدير المستشفى، وأرسلت إليها سيارة لنقلها إلى المستشفى، وجار المتابعة، وسيتم إخطار النقيب بما يتم في هذا الشأن.

من جانب آخر أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارا اليوم  بتشكيل لجنة لمتابعة الآثار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا.

وجاء نص القرار أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019 ونظرا لظروف الوباء الحالية وما تستلزمه قرر تشكيل لجنة لمتابعة الآثار الناجمة عن تفشى وباء فيروس كورونا المستجد .
 
وأضاف رجائى عطية  فى قراره الصادر اليوم أن اللجنة تضم كلا من عبد الحفيظ الروبى عضو مجلس النقابة وإبراهيم عبد العزيز سعودى المحامى الذى تفضل بالتطوع للمشاركة ومحمد الكسار عضو مجلس النقابة و محمد فزاع عضو مجلس النقابة و ياسر شعراوى المحامى و فاطمة الزهراء غنيم عضو مجلس النقابة و شعبان الجمال المحامي.

وأشار عطية  إلى أن التشكيل مفتوح لمن يريد المساهمة متطوعًا فى هذه المهمة الجليلة وأنه سوف يخصص للجنة خط تليفونى مستقل من خطوط النقابة العامة.

 وحول مهمة اللجنة قال  نقيب المحامين إلى أن مهمة اللجنة تكون متابعة الحالات المرضية من المحامين الذين يصابون بالفيروس ومساعدتهم فى الوصول للجهات الطبية المختصة ومستشفيات العزل وتوفير احتياجاتهم الطبية و مساعدة أسر المحامين الذين يتوفى عائلهم - لا قدر الله - من جراء الإصابة بالوباء وتيسير إجراءات المعاش لهم و متابعة توفير مستلزمات الوقاية للمحامين بالنقابات الفرعية والمحاكم والتواصل مع الجهات القائمة والمختصة داخل كافة المحاكم لتنظيم عملية التقاضى بعد عودة العمل بما يوفر الحماية والوقاية لكافة المحامين ، كما ان اللجنة مفتوحة للجميع للانضمام إليها.

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