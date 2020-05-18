إيران: كورونا ضربنا بشدة ولكن تمكنا من تستطيح المنحنى

قالت إيران اليوم الاثنين، إنها تمكنت من تسطيح منحنى انتشار فيروس كورونا.





واعترف وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي بأن بلاده تعاني بشدة بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال القمة الـ73 لمنظمة الصحة العالمية من خلال الفيديو.





وقال نمكي:"لقد تضررت بلادنا بشدة من تفشي وباء فيروس كورونا، لكننا تمكنا من تسطيح المنحنى".





وأضاف نمكي:"أود أن أشدد على الأهمية الحاسمة للتضامن العالمي للتغلب على الوباء وضمان الحصول على الأدوية واللقاحات في الوقت المناسب".





وتابع أن "عام 2020 هو عام الممرضات والقابلات. نود أن نشيد بجميع العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية".





سجلت إيران حتى الآن ما لا يقل عن 122،492 حالة إصابة بفيروس كورونا و 7057 حالة وفاة ، وفقًا لإحصائيات من جامعة جونز هوبكنز.



